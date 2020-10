Los chicles permanecen años en el estómago y otras mentiras que da cringe creer en 2020

Vivimos en una sociedad sobrecargada de información, en la era de Internet, en la que es muy fácil que una mentira se viralice y sea entendida por muchos como algo verdadero. Sin embargo, esto de las ‘fake news’ no es algo nuevo o exclusivo de la actualidad. De hecho, siempre se han hecho afirmaciones sin ningún tipo de base científica que han resultado ser simples invenciones. En este vídeo te contamos algunas mentiras que no deberías seguir creyendo en 2020.

Seguramente, de boca de tus padres o abuelos has escuchado algunas afirmaciones que siempre has tomado como ciertas. Quizás hayas llegado a creerte que si comes un chicle este tarda hasta siete años en ser digerido por tu estómago (cosa que es totalmente falsa). Sin embargo, no todas ellas resultan ser ciertas, pues algunas son simples creencias populares no sustentadas en ningún tipo de dato veraz.

Pero no debes preocuparte. No es que tus seres queridos hayan querido engañarte o tomarte el pelo. Debes entender que no siempre se han tenido las herramientas de acceso al conocimiento de las que hoy en día disfrutamos. La ciencia ha avanzado mucho y ha permitido descubrir la veracidad o falsedad de las “frases de abuela”.

Cuando eran pequeños, nuestros antepasados tenían por ciertos una serie de dichos que, seguramente, nacieron de la precaución. De hecho, si te fijas, casi todos esos mitos que han pasado como realidades a lo largo de los años tienen que ver con la salud y, más concretamente, con preservarla para poder disfrutar de ella muchos años.

En este vídeo te contamos con todo detalle algunos de los mitos más extendidos y difundidos de generación en generación. Además, te explicamos la realidad de cada uno de ellos e, incluso, qué pudo generar estas creencias. Podrás dejar de creer algunos dichos populares con una base científica.

