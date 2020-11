El truco definitivo para guardar las mascarillas

Las mascarillas han llegado para quedarse. Al menos por una temporada más. Por eso, mientras tanto, mejor que les vayas haciendo un hueco en el armario. Aunque las mascarillas más recomendadas con las quirúrgicas y desechables, las que más de moda se han puesto son las de tela.

Eso sí, si tú también te has sumado a la tendencia de las mascarillas de tela, recuerda que debes asegurarte de que lleven filtro (si no no sirven para nada) y, por su puesto, de estar pendiente de cuántos usos le das para cambiarlo una vez que se acabe la cantidad recomendada.

Si estás usando varias mascarillas al mismo tiempo, porque esta combina mejor con los vaqueros, esta con la ropa deportiva, esta para ir a la universidad o esta para tomarme algo en una terraza, es muy probable que termines haciéndote un lío.

Para este problema no hay mejor solución que la organización. Nada de soltar las mascarillas en el primer sitio que se te ocurra cuando entras en casa (piensa en ellas como si fueran pañuelos de papel usados ¿no te gustaría encontrártelos llenos de mocos sobre una mesa, verdad?) Para colocar las mascarillas de tela usadas y reutilizables puedes colocar un organizador detrás de la puerta de entrada de casa o la de tu propia habitación.

Son como una especie de percha de la que cuelgan diferentes bolsillos. De esta manera podrás meter cada mascarilla en un compartimento, como si fuera un buzón. También puedes utilizar un cuelga llaves, un joyero vertical o fundas porta mascarillas.

¿Y qué hacer con las limpias?

Como decimos, si eres una fashion victim de las mascarillas y te has comprado una para cada día puedes organizarlas para que no acaben revueltas en los cajones junto a los sujetadores y los calcetines. Por ejemplo, Paula Gonu ha ideado un truco muy sencillo y eficaz, y es que las mascarillas son un complemento más.

Por eso, al igual que utilizas joyeros para organizar las pulseras y los collares, puedes utilizar organizadores de maquillaje o de gafas de sol para colocar tus mascarillas limpias. Estos son una especie de armario pequeñitos con cajones de plástico transparente que te permiten guardar los complementos, evitando que les entre polvo al mismo tiempo que los tienes a la vista.