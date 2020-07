Quantum Fractura analiza la ciencia de 'Los Increíbles'

'Los Increíbles' una película donde los poderes de sus protagonistas no tienen mucho rigor científico. Quantum Fracture afirma que "su biología tendría que ser muy diferente a la nuestra" para explicar dichos poderes. El científico no quiere terminar el vídeo sin hacer una reflexión acerca de la inteligencia del robot contra el que luchan estos superhéroes: "funciona a través de sistemas informáticos que aprenden, ¿será el primer paso a una inteligencia artificial que no sepamos diferenciar de la nuestra?".

Quantum Fracture pone a prueba las bases científicas de los videojuegos, las películas o las series de televisión más relevantes en el formato ‘¿Ciencia o Ficción?’.