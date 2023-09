Acompaña a una chica borracha a su casa, y esta es la genial respuesta que le da a la madre

Aunque a la mayoría de los jóvenes les gusta salir de fiesta y disfrutar de la noche, la realidad es que este plan no siempre es tan seguro como debería. Esto es algo que preocupa especialmente a las mujeres, porque muchas de ellas han sufrido situaciones incómodas o de acosopor ir solas o simplemente por estar en algún lugar concreto, algo que provoca que algunos sitios puedan sentirse muy hostiles para ellas. Por ello, aunque la mayoría de las veces intentan no separarse de sus amigos y volver siempre todos juntos para evitar cualquier peligro, hay ocasiones en las que les toca volver solas a casa.

Y, si esto ya puede suponer un peligro de por sí, si encima vuelven borrachas, es normal que tanto ellas como su entorno se preocupen todavía más por si conseguirán llegar bien a su casa o no. Por este motivo, no es de extrañar que todo el mundo haya aplaudido la actitud de Ronnie, el chico que protagoniza el vídeo que ha compartido NoCapFights en X. Tal y como se ve en el vídeo, una joven llega acompañada de un chico a su casa, y se disculpa con su madre frente a la cámara de seguridad por llegar notablemente borracha después de una fiesta.

Frente a esta situación, el chico sabe que la madre puede llegar a preocuparse si está viendo las cámaras, ya que no sabe quién es la persona que le ha traído a casa. Por este motivo, el joven decide presentarse y explicarle que se ha encargado de traerla en su coche, pero que él no ha bebido nada, por lo que no tiene que preocuparse por eso. Además, debido a que esto puede no dejarla del todo tranquila, también ha querido aclarar que no la ha traído el solo, sino que su novia está esperándole en el coche. Y, sin duda, este último gesto es precisamente lo que más han agradecido a las mujeres que han visto este vídeo, ya que saben que, aunque se ofrezcan a traerlas, irán mucho más tranquilas si hay otra mujer con ellas.

Por este motivo, las redes han aplaudido la actitud de este joven, quien no solo se ha preocupado porque la joven pudiera volver de forma segura, sino que también se ha esforzado para aliviar cualquierduda que pudiera tener su familia al verle en las cámaras.