Acompaña a su hija al altar y se le caen los pantalones en el peor momento

La ley de Murphy no engañó a nadie cuando dijo que, si hay algo que puede salir mal, saldrá mal. Porque, por mucho que uno trabaje para tener todo bajo control, la realidad es que hay cosas que a uno se le escapan de las manos. Y, pese a que las bodas son un día muy emocional para todos, hay veces en las que precisamente estos pequeños accidentes son los que consiguen aliviar el ambiente y sacar algunas risas entre tantos sentimientos.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido al padre de una novia, la cual estaba al borde de las lágrimas mientras caminaba hacia el altar junto a él, por la emoción del día. Pero, justo cuando estaban a punto de llegar, el padre sufre un percance totalmente inesperado: se le bajan totalmente los pantalones. Por lo que parece, el cinturón que llevaba decidió abandonarle en el momento más importante del recorrido: cuando debía dejar a su hija junto a su pareja, algo que sacó muchas risas entre todos lo que lo vieron.

Afortunadamente, el padre no solo se lo tomó con mucho humor, sino que también consiguió aliviar los nervios a la novia, quien en cuanto vio lo que le pasó no pudo evitar empezar a reírse mientras seguía su trayecto. Y, por lo que parece, no son los únicos a los que este padre ha conseguido sacar una carcajada, ya que este vídeo no ha tardado en hacerse viral en las redes y hacer reír a miles de personas.

Además, muchos han conectado esta situación con uno de los capítulos de los Simpson, en el que al abuelo de la familia también se le saltan los tirantes y se le caen los pantalones en el momento más absurdo de todos. Sin duda, este padre ha conseguido alegrar el día a mucha gente y aliviar las emociones del momento con este accidente tan inesperado, el cual posiblemente se haya convertido ya en una de las anécdotas favoritas de esta boda.