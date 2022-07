Acude a la policía para denunciar el robo de su coche y recuerda que lo había aparcado en otro lado

Más información El tremendo despiste de un estudiante antes del examen de selectividad

Los despistes y olvidos suelen jugar muchas malas pasadas a todos nosotros. Más si se tratan de cosas importantes, como ir a hacer la compra u olvidar la fecha de cumpleaños de algún familiar.

Estas "pérdidas momentáneas de memoria" pueden llegar a ser protagonistas de historias muy graciosas a la par que desesperantes. El despiste que tuvo la tuitera 'Coco' (@Alelugod) ha sido uno de los más sonados últimamente por Twitter, alcanzando más de 50.000 'me gusta' en dos días.

La propia usuaria utilizó las redes sociales para comentar lo que la había acabado de ocurrir con respecto a uno de los bienes más preciados que una persona puede tener: su coche.

'Coco' explica la historia a través de dos imágenes su despiste con su preciado vehículo. En la primera foto, aparece Coco llorando acompañada de un texto que indica el despiste monumental que tuvo: "Yo saliendo del cine pensando que me habían robado mi carro y solo no me acordé de dónde estaba".

Hasta ahí todo bien, puesto que simplemente muestra un ligero despiste que todo el mundo puede tener. Sin embargo, en la segunda foto, la historia cobra su sentido viral. La joven, desesperada al no encontrar su vehículo, llamó a la policía para denunciar su robo. El texto va acompañado de una imagen del coche patrulla de la policía nacional mexicana. "Imagínese el nivel de imbecil con el que quedé con la polis", escribía Coco en la imagen.

Coco, dos horas después de haber publicado la historia a través de Twitter, afirma haberse arrepentido de darla a conocer. "Ya me arrepentí de subir esta mamada", comentaba en otro tuit.

Aunque un despiste pueda resultar agobiante para el que la haya sufrido, a nosotros nos viene bien porque nos entretiene con este tipo de historias. Seguramente no se le vuelve a olvidar dónde ha dejado el coche aparcado.

VER MÁS: Un despiste con grúa provoca el derrumbe de dos edificios