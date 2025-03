El amenazante cartel de un vecino: o se soluciona en 48 horas o llama a la policía

Hay vecinos que te alegran el día y a los que les puedes pedir un huevo o un poco de azúcar, y hay otros que si sabes que van a salir al rellano prefieres esperar hasta que se hayan ido para no verles. A pesar de que el ser humano es un animal social, vivir en comunidad no siempre es fácil. Muchas veces por cada vecino al que le dejarias una llave de tu casa para emergencias hay tres a los que no quieres ver ni en pintura.

Vivir rodeado de otras personas puede no ser agradable, sobre todo si las personas con las que compartes comunidad deciden robarte. En un tuit publicado por Líos de Vecinos en X (antes Twitter) vemos que un vecino de un edificio toma la justicia por su propia mano colocando un cartel en una zona común para alertar del robo de dos bicicletas de niños en el parking. Además, se dirige a los ladrones revelando algo que hará que se lo piensen dos veces antes de reincidir.

Resulta que, por suerte, en el momento del robo había un coche con una Dashcam activa que recopiló imágenes del crimen mientras se cometía. Teniendo este metraje a su disposición, el vecino avisa en el cartel de que "disponéis de 48 horas para dejar las bicicletas en el mismo lugar donde estaban, en caso contrario las imágenes serán puestas a disposición de la Guardia Civil".

Las respuestas online a este aviso han sido diversas. Desde personas que dicen que el autor del cartel está mintiendo "No sabe quién es, no puede haber alguien tan cobarde de saber quién es [el que te ha robado] y no ir a buscar tus bicicletas", "Es un farol, si supiera quién las tiene iría a pedírselas directamente", hasta personas haciendo chistes al respecto: "El celo de Toy Story remata la fantasía", "El empleado de Toy planet ha puesto un cartel igual pero por el robo del celofán".

También hay personas que piensan en el marco legal: "Todavía te calzan una multa por poner una cámara de vigilancia, la dashcam sólo puede funcionar cuando el vehículo está en marcha, si no estás incumpliendo la ley sobre videovigilancia", o "Para que esas imágenes sean válidas, se tiene que llegar a juicio, y el juez debe ser quién le dé validez o no al vídeo"

Si tenemos suerte, cuando pasen las 48 horas sabremos si las bicicletas volvieron a su sitio, o si al autor del cartel le dejan denunciar con el vídeo que grabó su coche.