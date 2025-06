Así funciona Akinator, el genio que lleva décadas conquistando Internet

Si te encontraras con la lámpara del genio, la frotaras y apareciera delante de ti, ¿qué tres deseos le pedirías que te concediera? Si tienes alguna enfermedad crónica, suponemos que pedirías ser debidamente curado. Si tienes problemas económicos, un buen montón de dinero podría solucionar cualquier problema que tengas. Pero si el genio tan solo sirviera para adivinar un personaje en el que estuvieras pensando, no habrías frotado la lámpara, sino que habrías entrado en la página web de Akinator. Este divertido minijuego se hizo popular en el año 2007 y ha permanecido desde entonces, capturando a cualquier persona que se animara a intentar superar al genio.

¿En qué consiste el juego? Akinator te pide que pienses en algo que adivinar, normalmente una persona. A partir de ahí te hará diversas preguntas, que pueden ir desde el aspecto físico (¿Es calvo? ¿Tiene pelo rubio?) hasta la procedencia (¿Ha nacido en Europa? ¿Procede de Australia?) y pasando por cualquier otro tipo de pregunta que pueda ayudarle a conseguir su objetivo (¿Juega en el Real Madrid? ¿Jugó en el Tottenham?). Lo ideal es que con veinte preguntas sea ya capaz de acertar a quién te refieres en base a si contestas "Sí", "No", "No lo sé", "Probablemente sí" o "Probablemente no".

Vale, ¿y cómo funciona? ¿Cómo lo hace? Partamos de un concepto simple: si todas las personas del mundo se enfrentaran en alguna clase de juego 1 vs 1, el torneo terminaría tras 33 rondas. ¿Por qué? Porque a cada ronda se eliminarían la mitad de los participantes, haciendo muy sencillo. Akinator funciona similar: con cada respuesta de Sí o No elimina grandes cantidades de participantes. Así, muy pronto se queda con unas pocas opciones que pueden ser la respuesta, y que termina de refinar con las preguntas restantes. Con el resto de opciones también limita, aunque no tan a fondo. Y, en caso de fallar, pide a la persona que rellene en quién estaba pensando. De ese modo, aprende de cara a futuras intentonas mediante crowdsourcing.