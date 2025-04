Bailando bajo la lluvia en Zaragoza: el vídeo viral que ha dado envidia a todo TikTok

Si en algo es experta la gente joven de ahora es en romantizar hasta la más inverosímil de las situaciones. Imagínate ir por la calle y que de pronto una persona maravillosa te invite a bailar bajo la lluvia, para que luego acabéis haciendo un numerazo musical digno de una película ñoña de Hollywood. Pues eso es lo que ha vivido esta tiktoker, y se ha hecho totalmente viral gracias a ello.

Iriska ha dado envidia a toda la comunidad de TikTok viviendo uno de los momentos más mágicos que se hayan visto jamás en esta red social. Ella es una bailarina que basa su contenido en bailar con desconocidos en la calle: porta un cartel en el que invita a bailar a cualquiera con ella, con la condición de que quede grabado y pueda usarlo en redes. Así, ha creado una buena cantidad de vídeos, tanto bonitos como divertidos, pero ninguno había llamado la atención tanto como este.

Sobra decir que la otra persona que baila con ella también es experta en baile, pero eso no le quita valor a esta interacción tan mágica que se ha ganado más de medio millón de likes solo en su primer día. El momento, acompañado de la canción romántica ideal, ha inspirado infinidad de comentarios que muestran, al mismo tiempo, humor y algo de envidia: "Yo, después de eso, le pregunto qué somos", "...y así es como conocí a vuestro padre", "Basta, me hacen creer en el amor, y eso ya no existe".

Ahora Iriska solo tiene un problema: grabe lo que grabe en el futuro, jamás podrá superar un momento así. Pero al menos se habrá ganado una buena cantidad de seguidores y, lo que es más valioso, tendrá el honor de ser la protagonista de uno de los vídeos de TikTok más románticos que se hayan visto nunca… junto a un chaval al que ni conoce.