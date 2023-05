Breakfast in Spain: los extranjeros romantizan el desayuno español y reciben un baño de realidad

Cuando uno no conoce un país, es muy común que tienda a romantizar muchas de las acciones cotidianas que las personas hacen en ese lugar. Aun así, muchas veces la realidad en estos países es más similar a la vida de su propio país que a la de la fantasía que ha creado en su cabeza. Por este motivo, cuando alguien comparte esta romantización, es muy probable que las personas de ese país le den un baño de realidad a quien lo ha publicado. Esto es lo que le ha ocurrido a la cuenta de Twitter Art in Details, quien ha compartido una imagen idílica de un desayuno en el campo junto a la frase "Breakfast in Spain".

Ante esta situación, muchos tuiteros no han tardado en responder a este caso reflejando cuál es la realidad del país: los desayunos son tan simples como los de cualquier otro lugar. Por ello, personas como TheDani1399 han revelado que la mayoría de los desayunos en España se basan en escoger la bebida que cada uno prefiera y tomárselo en silencio sin que nadie le "dirija la palabra". Por otro lado, hay otras personas que han aprovechado para revelar que su desayuno más que algo sano como lo de la imagen se resume en comer bollería, sándwiches o incluso un trozo de pizza, tal y como ha compartido el tuitero Pablofdez98.

Finalmente, hay varios que también se han sorprendido por el hecho de que se incluya un pepino en el desayuno de la imagen, algo que casi nadie en España ha tomado nunca a primera hora de la mañana. Por este motivo, hay quienes creen que la foto que han utilizado ni si quiera se ha tomado en nuestro país. Aun así, sorprende lo fácil que las personas pueden idealizar una situación tan simple como un desayuno, especialmente cuando no han vivido jamás en el lugar que imaginan. Pero, sin lugar a dudas, se ha demostrado que la realidad está siempre muy lejos del paisaje idílico que tantas personas parecen imaginarse.