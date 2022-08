Las relaciones de pareja están llenas de momentos conflictivos, pequeños detalles del día a día en los que tienes que adaptarte a la otra persona. Cosas en las que chocas con tu persona porqué las hacéis de forma diferente y se generan opiniones diferentes.

Recientemente la periodista y creadora de contenido extremeña Irene Ramírez se volvió viral gracias una divertido vídeo en el que imita una noticia de un informativo pero hablando de uno de esos pequeños conflictos de pareja.

"Mi novi0 se ha vuelto a dejar la botella sin rellenar y he tenido que intervenir aunque haya venido la justicia a por mí nO ME ARREPIENTO DE NARA", escribió en este tuit, junto al elaborado vídeo, que ya ha acumulado 30.000 'me gusta', 6.000 retuits y 300 comentarios.

El vídeo ha generado numerosos comentarios de periodistas, cómicos y tuiteros en general. "si se convive con un egoista, la solución no es darle lo que quiere, sino jugar al mismo juego. Si no rellena la botella, la botella se queda vacía. Si no recoge los vasos no se recogen hasta que los tenga todos él.

Y tras eso, no se grita. Se habla. A los niños hay que educarlos", comentaba muy serio @taberenc.

"Es tremenda! La disfunción total es que a mi me pagaron por darle clases cuando en realidad debería pagar yo para que me las diera ella! JEFAZA!", escribió Juan Carlos Vélez.

"Te aplaudo hasta con las orejas", sentenció Alex O'Dogherty.

Esta periodista ya había hecho otros vídeos de este estilo en los que transformaba en noticias del informativo. La semana pasada se volvió viral este vídeo en el que contaba como su perro se había meado a traición en casa.

Queda probado que tiene mucho arte y no nos extrañaría que sus números tanto en Twitter como en TikTok subieran con vídeos tan currados y desternillantes como estos.

