El coche con una quinta rueda que te ayuda a aparcar: el invento que nunca cuajó

Aparcar es uno de los retos más importantes de cualquier persona que esté aprendiendo a conducir. La mayoría de los pequeños golpes y rozaduras que recibe un vehículo suceden durante las maniobras de aparcamiento, así que todas las ayudas y trucos que se puedan tener a mano serán bien recibidos por quienes no son especialmente diestros en esta tarea. En los últimos años, los sistemas de aparcamiento asistido por cámaras y sensores se han vuelto cada vez más habituales en los coches nuevos, pero siguen siendo relativamente costosos y poco accesibles, sobre todo para la gente joven. Es por eso que el coche con una quinta rueda se ha hecho tan viral, porque muchos se han dado cuenta de la enorme ayuda que supondría algo así en su día a día.

Esa quinta rueda iba en el mismo espacio en el que se solía llevar la rueda de repuesto, y estaba diseñada para descender un poco por debajo del nivel de las ruedas traseras. Así, la parte de atrás del coche se elevaba ligeramente y empezaba a moverse con una trayectoria en forma de arco, que facilitaba enormemente los últimos momentos del aparcamiento.

Aunque, en un principio, este invento pueda parecer muy inteligente, lo cierto es que son muchos los problemas que causa, y las soluciones que ofrece se limitan a situaciones muy específicas. Por un lado, solo asiste en el aparcamiento en paralelo, no en batería. Además, sirve para aparcar el coche, pero no es tan útil cuando toca salir de la plaza de parking: habría que sacar primero la parte de atrás del vehículo, y eso supondría un riesgo para la seguridad vial, ya que el conductor no podría ver si viene alguien, ni por la ventanilla ni por el retrovisor, y tendría que salir marcha atrás.

Todo esto, sumado a los elevados costes de un sistema de conducción adicional en el vehículo, hizo que el invento no terminase de cuajar en el mercado. La llegada de la asistencia digital al aparcamiento terminó de hundir la posibilidad de incluir una quinta rueda en el coche, y es posible que con los años se vuelva cada vez más habitual que los vehículos sean capaces de aparcar por su cuenta, para evitar percances. ¡Parece que la quinta rueda se quedará como una mera curiosidad histórica!