Comparte la peculiar forma en la que juega su hija al escondite y arrasa: "Habilidades cero"

Cada persona tiene una manera diferente de jugar a los juegos tradicionales. Además, dependiendo del país existen unas normas diferentes. Sin embargo, lo que le ha ocurrido a esta niña es especial: juega al escondite sin esconderse.

El usuario de Twitter @Frediculous ha compartido una publicación de su hija jugando al escondite. En ella aparecen varias fotos en las que se ve a la pequeña intentando esconderse de su padre, pero sin muy buenos resultados. La niña deja prácticamente todo su cuerpo a la vista, por lo que su padre la consigue encontrar rápidamente. "Habilidades para el escondite: cero", escribe en el tuit.

Además de estas cuatro fotos que incluye en dicha publicación, cuatro días más tarde añade otra en la que escribe "Sin mejoras". En esta última también comparte una imagen de su hija de nuevo jugando al escondite y dejando sus pequeñas piernas al descubierto. Sin embargo, el padre añade "tal vez son mis habilidades de escondite que están en cero".

Sin duda, estas fotos han provocado gran ternura entre los usuarios de Twitter. El tuit ha superado las 10 millones de reproducciones y los 20 mil me gustas. Además, muchos han comentado la publicación haciendo referencia al "buen" escondite de la niña: "¿Qué? ¿Bebé? ¿Qué bebé? No veo a ningún bebé con pantalones verdes y una camiseta de corazones. No veo nada. No veo nada".

Aunque no sea una experta en jugar al escondite, esta niña se ha ganado el cariño de todos nosotros. Estamos seguros de que esta nueva manera de jugar al escondite sin esconderse se volverá famosa.