Compra un molinillo para pimienta en Ikea que no sabe abrir y las instrucciones vienen dentro

Ikea es una de las corporaciones de fábrica de muebles más famosas. Su popularidad por vender sus productos a piezas, también ha sido el origen de muchos memes. Aún así, la gran variedad que ofrece y los precios tan asequibles, la convierte en una de las favoritas por los consumidores.

Sin embargo, las instrucciones a la hora de utilizar o montar algunos de ellos, pueden ser un poco caóticos, por muy simples que sean. Algo similar le ha ocurrido a una usuaria de Twitter que fue a una de las tiendas de Ikea y decidió comprar un molinillo para pimienta.

La chica, al llegar a casa, se dio cuenta de que no sabía cómo se abría el producto. Lo gracioso de todo esto, es que tampoco podía averiguar cómo hacerlo porque las instrucciones se encontraban dentro del bote.

Con mucho humor, lo compartía así en esta red social: "Os voy a contar una cosa muy graciosa. Me he comprado este molinillo para la pimienta en el Ikea. No sé abrirlo. Las instrucciones que te dicen cómo se abre están en el interior".

En tan solo unas horas, el tuit de la joven ya tiene más de 900 likes y multitud de diversos usuarios comentando la imagen. "Bienvenida al mundo de las paradojas absurdas" o "¡Es un juego-enigma!" son algunos de los comentarios.

Algunas soluciones que también han querido comentar para intentar ayudar a la chica, eran la de buscar las instrucciones en la web, volver a Ikea y preguntar a algún empleado, ver algún tutorial en YouTube y, la más irónica, tirar el bote al suelo y romperlo para coger las instrucciones.

Finalmente, la chica explicó después que consiguió abrirlo mirando uno de los vídeos de YouTube y, por si le sirve a alguien, el molinillo se abría presionando con dos dedos y tirando fuerte para arriba. Enigma resuelto.