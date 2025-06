La conversación de Wallapop que ha hecho reír a todos: "Qué barato, no me interesa. Es de muertos de hambre"

Seguro que ahora mismo tienes en mente algo que necesitas comprar. Bueno, necesitar es quizá una palabra demasiado fuerte, pero seguro que tienes algún capricho. Ese nuevo libro del que todo el mundo habla, esas deportivas que tanto tiempo llevas deseando, una mochila que sustituya la actual porque la tienes muy machacada y ya no aguanta el trote del día a día… O puede que hasta un dumbphone, un teléfono móvil a la antigua usanza que te permita escapar de las trampas digitales que te ofrece de forma diaria un smartphone y te mantienen enganchado en un maremágnum de contenido.

No sabemos si estas son las motivaciones de nuestro protagonista de hoy, pero lo que podemos afirmar es que se puso a navegar por Wallapop y se encontró con una oferta única: un móvil antiguo Alcatel por un precio de 530€. Sí, has leído bien, quinientos treinta euros. Ante tal chollo, publicado por un tal Roberto, no tuvo más opción que abrirle el chat y preguntarle si el precio estaba equivocado, y si en verdad eran 5€. El resto del intercambio es absolutamente imperdible, y una buena representación de la actitud de mucha gente ante lo que creen que son tesoros que les pagarán la hipoteca.

"Es un móvil para uso de empresa y que no tiene GPS no localizador y tampoco lleva internet y las empresas lo quieren por ese motivo", responde el vendedor. Bajo esa premisa dice que el precio es correcto y no lo baja. Ante la insistencia del comprador de que le ponga un precio normal, Roberto no duda: se lo deja en 850. El comprador no se achanta, "Que barato, no me interesa. Pagar menos de 900e es de muertos de hambre". Acto seguido le recuerda que Movistar en su día daba este móvil por 10 euros y que tiene más cara que espalda vendiéndolo por ese precio. ¿Resultado? El vendedor recapacitó y puso un precio mucho más "normal": 180 euros. Está claro que hablando se entiende la gente.