Le intentan timar en Wallapop y se venga de la mejor manera: "Se ha equivocado de víctima"

Wallapop es una de las plataformas de venta de objetos de segunda mano más usadas en España, y miles de personas suben anuncios a diario. Zapatos, aparatos electrónicos, libros, videojuegos y hasta coches son algunos de los artículos que se venden en Wallapop. Pero no todo es bueno, ya que muchas personas aprovechan esta plataforma para timar y estafar a otros.

Esto es lo que le ocurrió a Javi Rivas, un joven que puso una silla en venta en Wallapop, y a los pocos minutos de crear el anuncio recibió un mensaje de una cuenta que le pedía más fotos y le dio un número para que escribiera por WhatsApp. Javi le escribió, y a pesar de que en su foto de perfil se podía ver a una señora aparentemente inofensiva, ya empezó a notar que la situación pintaba mal.

La mujer le pidió que le mandase el link del anuncio que había subido, dado que "había borrado el chat sin querer". A Javi esto le olía raro, y se dio cuenta de que le estaban timando. En ese momento decidió empezar a vacilarle, pidiéndole 5€ para enviarle el link, por "políticas de empresa". Al ver que no reaccionaba, le envió el link, y ahí ya picó. Le respondió enviando una captura de su silla, como si la acabase de comprar, y automáticamente recibió un SMS en el que decía "Un usuario compro su producto con Vinted!", sin tildes en compró, y sin tener en cuenta que el artículo no se subió en Vinted sino en Wallapop, y con un link que le pedía que rellenase su cuenta bancaria para recibir el dinero, una práctica que no es la normal en Wallapop. Recibió otro SMS con las mismas faltas de ortografía.

Javi no rellenó nada y le dijo a la mujer que ya había enviado sus datos, y para seguir con la broma le dijo que la silla estaba maldita, que todo aquel que ha comprado la silla ha muerto, pero a la mujer no pareció importarle. Acto seguido, le mandó un mensaje pidiendo su dirección, en la que dijo que la dirección que le salía era en la calle "Vas a timar a tu abuela", y al cabo de un rato vio que le había bloqueado. "Se había equivocado de víctima", afirmó Javi, pero su venganza no acabó ahí.

Lo que hizo Javi para asegurarse de que los timadores aprendían la lección fue subir un anuncio a Milanuncios en el que "regalaba cachorros de Golden Retriever", con el número de los estafadores como contacto. "Entiendo que llevará todo el día de hoy recibiendo mensajes". "Yo creo que no volverá a timar durante un tiempo", afirmó el joven.

A la gente le ha encantado esta inofensiva venganza, e incluso han salido personas diciendo que habían sido timados por la misma cuenta en Wallapop. A la hora de comprar o vender artículos en foros online como este, es imprescindible estar atentos a posibles timos y estafas, y si alguien te pide salir de la app para hablar por otra tengas especial cuidado.