El clásico timo que muchos no pillan explicado en TikTok: "Tened cuidado"

Todo el que haya trabajado de cara al público sabrá que hay gente que se cree muy lista y que intentará timarte de cualquier manera que vea posible, por lo que es super importante estar atentos a todo, sobre todo cuando hay prisa y estás a mil cosas, que es el momento idóneo para que alguien te haga un truco por el que después tendrás que pagar.

En un vídeo humorístico con más de 3,6 millones de visualizaciones subido por la cuenta de una papelería vemos una situación en la que por un error de cálculo un cliente consigue estafar a una empleada, y aún hay personas que no pillan el truco.

Al comenzar el vídeo vemos a un señor que quiere comprar una bolsa que vale 40€. Le da a la dependienta un billete de 50€, por lo que ella le devuelve 10€ de cambio. Acto seguido, el hombre dice que también quiere comprar una botella que vale veinte, pero sólo le devuelve el billete de 10€ que sobró de la bolsa. Cuando la dependienta le dice que faltarían 10€, el señor responde que no, que 40€ más 20€ son 60€, y en la mesa hay un billete de 50€ y otro de 10€, por lo que la suma estaría bien hecha.

Este truco a primera vista parece lógico, pero lo que la dependienta no ve es que de ese billete de 50€, técnicamente sólo le pertenecen 40, ya que al dar cambio de la caja se queda en total con 40 en su posesión, y que al devolverle los mismos 10 euros de cambio la suma llega a 50, por mucho que haya 60 euros en la mesa.

Es un "timo" increíblemente confuso, y muchos en los comentarios no han entendido el truco: "Spoiler: todavía no lo he entendido", "Yo ya he cortocircuitado", o "Al principio no entendí, al final tampoco". Muchos otros intentan explicar el truco: "Efectivamente 40€ y 20€ son 60€ pero como antes le cobró la bolsa le dio 50€ y devolvió 10€, la botella era aparte 20€, ahí le engañó y ella perdió 10€".

Según reflejan otros en comentarios, aunque este vídeo en específico sea una situación orquestada y ficticia, este timo es bastante frecuente en algunos negocios. "Es la típica estafa que hacen en muchos sitios! piden una cosa y luego te recuerdan el valor del billete que te han dado anteriormente para pagar el resto, cuando tú ya le has devuelto el cambio de la primera operación", "Esto se ve en supermercados y se lo hacen a cajeros jóvenes, a mí me la colaron y no me di cuenta, tened cuidado y si sospecháis llamad a vuestro encargado" alertan algunos comentarios.

Los timos son el pan de cada día para muchos negocios, y este tipo de vídeos ayudan a que la gente esté alerta en situaciones similares, aunque haya gente que siga intentando sacar el cálculo mental de los billetes.