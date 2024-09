La estafa de WhatsApp más increíble en la que Taylor Swift pide 800 euros porque esta atrapada en Murcia

Uno de los contenidos que suelen triunfar en redes sociales, especialmente en Twitter/X, es la gente compartiendo imágenes de cuando han intentado estafarlos.

El auge de los teléfonos móviles, internet y las redes sociales han generado todo un entorno perfecto para las personas que intentan sacarle el dinero a la gente y estafarla.

Uno de los intentos de estafas más locos e increíbles se vuelto a viral en Twitter/X y está dejando a todo el mundo flipando. Parece imposible, pero a esta chica le intentaron hacer creer que estaba escribiéndole Taylor Swift por WhatsApp.

Al parecer Taylor Swift estaba atrapada en Murcia y necesitaba 800 euros a cambio de los cuales le iba a guardar a esta chica llamada Paula el mejor sitio de cara a su próximo tour, del que evidentemente todavía no se sabe nada.

Más de tres millones de personas han visto este tuit publicado por la usuaria asturiana @pauperrim4 en el que muestra la conversación de WhatsApp con este estafador que escribió: "Hola Paula. Soy Taylor Swift y te hablo para saber si me puedes dar 800 euros porque estoy atrapada en Murcia. Como recompensa, te guardaré el mejor sitio para mi próximo tour. Gracias de antemano". El presunto estafador, además, añadió un emoji de corazón rojo para intentar generar aún más empatía.

"Hola, Paula, soy Michelangelo di Lodovico Buonarroti y me he quedado atrapado en La Roda, si me das 800 euros, te mando unos Miguelitos" o "Hola Paula, soy el Papa Francisco. Te hablo para que me des 800€, que me he quedado atrapado en Albacete. Sí me ayudas, te guardo un sitio preferente en el cielo cuando la palme. Gracias de antebrazo" o "The Atrapada en Murcia Era" son algunos de los geniales comentarios que ha recibido esta Paula.