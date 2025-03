El criticado vídeo de una tiktoker que se ha mudado a un garaje: "Romantiza la precariedad"

Precios exorbitantes, caseros abusivos, hipotecas imposibles e inmuebles precarios hacen que independizarse o encontrar casa sea toda una aventura. Por ello, algunas personas deciden buscar opciones alternativas; como esta tiktoker, que está compartiendo su experiencia convirtiendo el garaje de una casa en su nuevo hogar.

Sara muestra en uno de su vídeos con más de 230.000 reproducciones el proceso de renovar un amplísimo garaje con espacio para varios coches hasta hacer de él una residencia habitable con dos dormitorios, un baño, cocina y salón-comedor.

El problema es que sigue siendo una casa en un garaje, por lo que muchos han saltado a los comentarios a criticarla. "Es broma no? Normalizamos el tener que vivir en un garaje? Además dudo mucho que pueda tener cédula de habitabilidad" o "Dejad de normalizar vivir en garajes y la precariedad!!!! los jóvenes tenemos derecho a un piso en condiciones", son dos ejemplos que resumen en gran medida el sentimiento colectivo de las personas que han visto el vídeo.

En otro de sus videos, Sara, de 27 años, confiesa que mudarse a un garaje fue su última opción para independizarse tras no poder permitirse una hipoteca ni un alquiler caro: "Si hacer lo que puedo con lo que tengo es romantizar la pobreza, que así sea".

Muchos se preocupan por la legalidad de su proyecto: "El ayuntamiento de tu localidad se está frotando las manos" o "Ahora reza para que te den los permisos de habitabilidad. salida de humos, instalación de cañerías, etc", y en una respuesta la tiktoker lo deja muy claro: este es su proyecto y va a ir paso a paso, y le da igual lo que opinen los demás.

A pesar de todo, la crítica hacia el sistema sigue, ya que muchos consideran que el hecho de que Sara se tenga que ir a vivir a un garaje no es un indicativo de que ella es irresponsable, sino que hay algo mal a nivel estructural: "Seguro que lo haces un hogar, pero da pena que los jóvenes no puedan ni plantearse tener un piso", "Qué contenta estás en tu garaje no hagamos nada q el derecho a una vivienda digna solo sea para los ricos y los demás pues al garaje con el coche en fin romantizar ciertas cosas es muy peligroso".

Sara ya ha creado decenas de vídeos hablando de su futura casa y respondiendo a las críticas, y poco a poco va consiguiendo algunos fans y personas que apoyan su proyecto y su decisión. La tiktoker ha prometido que irá mostrando el proceso en su cuenta paso a paso, y que el garaje será su futura casa, cueste lo que cueste.