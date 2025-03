Mar Lucas enseña en TikTok la casa que se ha comprado: "Me alegro por ella pero esto no está proporcionado"

En un momento en el que cada vez parece que los jóvenes lo tienen más difícil a la hora de encontrar vivienda, mientras que observan desde fuera un mundo virtual en el que las muestras de opulencia son costumbre, un vídeo aparentemente inofensivo puede dar mucho que hablar.

Mar Lucas, una influencer, creadora de contenido y cantante con más de 15 millones de seguidores en TikTok, ha subido un vídeo a la red social en el que enseñaba su nueva casa. Este vídeo ha recibido más de 183.000 likes, pero también ha sido sujeto de crítica por algunos usuarios de la red social.

En el vídeo de 40 segundos podemos ver a Lucas recorriendo su nuevo hogar, una casa de tres plantas que la influencer ha denominado la "Tu Si casa", y que dice que ha sido construida con "mucho amor, esfuerzo, sueños cumplidos y con todo vuestro apoyo". En el vídeo afirma también que ha "soñado en grande y trabajado duro para conseguir cada pequeña meta".

La casa que nos muestra es enorme, con una planta baja de concepto abierto, más de 4 habitaciones y una suite en la planta alta con una amplia terraza. Nos la enseña sin amueblar, completamente diáfana, y afirma que "aún está sin muebles, sin alma… pero cada vez que entro por la puerta me siento extraña, sigue siendo un sueño".

Mar Lucas ha empezado su nueva etapa de propietaria con mucha ilusión, y dice en la descripción de su vídeo que "ahora tocará con mucha paciencia ir construyendo recuerdos en cada esquina y como siempre, compartirlos con vosotros". A pesar de su alegría e ilusión, la tiktoker ha recibido bastantes críticas debajo de su vídeo de personas que perciben este house tour como una muestra excesiva de privilegio.

Entre las críticas principales se encuentra la percepción de disparidad entre la vida de aparente lujo de los influencers y el resto de la población. "Ganan dinero a punta pala sin dar golpe, y los jóvenes que se matan para sacarse una carrera que?? No tienen ni para un alquiler!!", "Yo desde los 17 oficialmente trabajando y estudiando, con 21 un alquiler, q me duelen hasta los riñones como si fuera una abuela viendo esto. Me alegro por ella jolin jaja pero esto no está proporcionado" son algunos de los comentarios que dejaron usuarios debajo del vídeo.

También encontramos menciones a David Suárez, tiktoker de fútbol y humor que tuvo una relación con Lucas: "el que graba es David Suárez" o "Braguetazo de David Suárez".

A pesar de las críticas recibida, la influencer y cantante ha seguido subiendo vídeos en su nueva casa, con descripciones como "Aún ni me lo creo…". En ningún momento ha perdido el optimismo, hablando también en redes de una nueva era.