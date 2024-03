Deja todos sus objetos valiosos encima de la mesa en una cafería de Noruega y nadie puede creer lo que sucede cuando se va

La seguridad en los distintos países es muy diferente. Mientras que hay lugares donde la violencia y los robos son muy comunes, hay otros donde la paz y la tranquilidad dejan sorprendidos a todos aquellos que lo visitan. En este sentido, los países nórdicos siempre han sido muy conocidos por su seguridad. Pero no todos están acostumbrados a esta ausencia de peligro.

El tiktoker @ramiraxione es argentino y ahora vive en Bergen, Noruega. En un vídeo ha decidido demostrar lo concienciadas que están las personas que viven en este país en cuanto a respetar a los demás. Está en una cafetería y decide hacer un pequeño experimento dejando todas sus pertenencias sobre la mesa y yéndose a pasear, para comprobar si los ciudadanos son tan respetuosos como se cree.

Sobre la mesa deja su móvil, su ordenador y su cartera llena de dinero y con todas sus tarjetas. Además, para demostrar que se trata de un caso real, enseña la hora a la que sale a pasear y la hora a la que llega, para que los usuarios vean que realmente ha transcurrido un largo rato. Sale de la cafetería a las 16:09.

Durante su pequeña caminata por la ciudad confiesa "Imagínense la ansiedad que me dio hacer esto viniendo yo de Argentina, donde no puedes dejar nada en ningún lado, que te roban". Tras diez minutos regresa de nuevo a la cafetería, "un poco asustado", como revela él mismo. Son las 16:20 y todos sus objetos están en el mismo lugar en el que los había dejado. "Lo malo es que se me enfrió el café", sentencia al final.

Son muchos los que han querido averiguar el resultado de este experimento. En muy pocos días el vídeo ha superado las 910 mil reproducciones y han conseguido la sorpresa de muchos usuarios. "En Latinoamérica cuando vuelves no está ni el bar", escribe uno; "En argentina no llegas a apoyar el celu en la mesa", escribe otro.