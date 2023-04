Despedidas de soltero: ¿una celebración del casamiento o una inmunidad para poner los cuernos?

La concepción que la sociedad tiene sobre las despedidas de soltero ha ido cambiando mucho a medida que pasan los años, y esto es algo que cada vez se ve más reflejado cuando se le pregunta a alguien su opinión sobre esta celebración. Pese a que se trata de un acto que lleva años llevándose a cabo, la experiencia de cada uno suele variar en base a la interpretación que se tiene sobre esta, algo que se ha visto reflejado en el tuit viral de EsDePrófugos.

En este, el tuitero ha compartido un vídeo en el que, supuestamente, un novio celebra una despedida de soltero de última hora en el que le es infiel a la novia, y ella lo descubre. Aunque muchos no creen que este vídeo sea real, han aprovechado la publicación para abrir un debate sobre la percepción que tiene la gente sobre las despedidas de soltero. Esto se debe a que, durante muchos años, un gran número de personas ha considerado que esta es una celebración en la que tiene que hacerse algo relacionado con el erotismo o en un ambiente sexual, algo que muchos ven con malos ojos.

Por ello, tuiteras como Juli recuerdan que, por mucho que no estén casados, la persona no está soltera, y que si quieres a la otra persona no deberían tener "ganas de fallarle". Al igual que ella, muchos otros han compartido este mismo punto de vista, como es el caso de Radoraan, quien señala que ser infiel es totalmente contradictorio con "lo que significa un compromiso", algo que se acepta cuando uno va a casarse.

Por este motivo, muchos consideran que las despedidas de soltero deberían considerarse una fiesta en la que se celebra que se van a casar, porque la realidad es que la soltería la despidieron cuando empezaron a tener una relación. Aun así, parece que hay muchos que no opinan lo mismo, por lo que este debate parece que continuará dando de qué hablar durante mucho tiempo.