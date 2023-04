La despidieron de su trabajo por WhatsApp, y todos han alucinado con su respuesta

Twitter es una red social a la que muchas personas recurren cuando quieren desahogarse y hablar de las situaciones que les parecen injustas, pero es complicado explicar todos los aspectos de una historia en unos pocos caracteres. El verdadero valor de Twitter está en los debates y las distintas opiniones que pueden ir surgiendo al respecto de un tema que se haga viral, y eso es lo que ha ocurrido con esta chica a la que despidieron por WhatsApp. En la captura de pantalla que ha compartido, se puede ver que su jefa no estuvo de acuerdo con su "obsesión por cumplir y no hacer más horas que las que pone en el contrato". Esto, por supuesto, ha sido carne de cañón más que de sobra para que todo Twitter apoye a la joven despedida.

Las respuestas han ido orientadas, en su mayoría, a dar la razón a la autora del tuit y a aplaudir su decisión de exigir que se cumpliese con el horario que ponía en su contrato. Quienes hayan trabajado en el sector servicios sabrán que los horarios de apertura de los locales y los que establecen los contratos de los trabajadores muchas veces coinciden, y eso hace que no quede margen para recoger, limpiar o hacer caja. Algunos optan por empezar a recoger antes de la hora de cierre para tardar lo mínimo posible en salir, pero la necesidad de seguir atendiendo clientes puede hacer que esto no sea viable. Así, son muchos los que tienen que dedicar cerca de media hora extra no remunerada a terminar su trabajo; algo que, técnica y legalmente, no les corresponde.

Pero también han sido muchos los que han señalado que, sobre todo en negocios pequeños, es importante tener cierta empatía con los jefes y sacrificarse de vez en cuando por el bien de la empresa. Al fin y al cabo, son las que permiten que existan tantos puestos de trabajo, y si todo el mundo fuese inflexible, muchas de ellas no podrían desarrollar su actividad como es debido, y eso acabaría repercutiendo también en los trabajadores. No cabe duda de que una empresa debe ocuparse de ser viable sin necesitar concesiones extra de sus trabajadores, pero estar dispuesto a ayudar cuando haya picos de trabajo o momentos duros también es importante para que el negocio se sostenga, siempre que sea algo puntual y no una necesidad recurrente. ¡Una cosa es arrimar el hombro, pero eso nunca debe derivar en explotación!