¿Eres capaz de entender esta ilusión óptica? Se trata de una imagen real sin photoshop

Nada gusta más a Twitter que una ilusión óptica o una de esas imágenes que tienes que mirar dos veces para entender bien.

En este caso nos llega una misteriosa imagen protagonizada por una cigüeña y un fondo con doble color, mitad azul y mitad amarillo.

La imagen fue subida a Twitter por @rackso2010 que explicaba que "aquí no hay Photoshop y es una sola foto, pero hay que verla detenidamente" en un tuit que se ha vuelto viral siendo visto por más de 350.000 personas.

"Es muy fácil, si enfocas tu visión en la única piedra amarilla de la imagen, tu cerebro hace snap y entiendes lo que estás viendo", explicaba Rackso en otro tuit haciendo, en referencia a la piedra que se encuentra en la parte superior derecha de la imagen.

También aclaró que el no era al autor de la imagen diciendo que "No. El autor es otro. A mí me ha enviado el Gremio de Ópticos para lograr que la gente en Twitter tenga problemas de visión después de observar la foto y necesiten gafas".

Si todavía no tienes claro que es lo que está sucediendo en esta imagen este otro tuit te sacará de dudas.

Se trata de una única imagen en la que hay una cigüeña en una charca y una parte del agua es azul porque se refleja en ella el cielo y la otroa parte es amarilla porque se refleja en el ella un muro.