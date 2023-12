Una española cuenta los motivos por los que la critican en Francia y su hilo arrasa en Twitter

La red social X, antes conocida como Twitter, se ha convertido en una plataforma de denuncia para muchos usuarios. Pero, si tu objetivo es además ganar me gustas, hay que saber hacerlo con estilo y gracia. Es lo que le ha ocurrido a esta usuaria, quien mezcla dos cosas que les encantan a los tuiteros: el humor y el enfrentamiento entre países, en este caso, España y Francia.

@AlbaGonzlezSnc2 es una chica española que vive desde hace 4 años en Francia. A lo largo de este tiempo ha recibido numerosos comentarios negativos por parte de franceses y por eso se animó a hacer un hilo de Twitter nombrando todos los motivos y comportamientos por los que ha recibido odio.

La crepe es una institución sagrafa en Francia y parece que no hay que tomársela a la ligera. Los dos primeros motivos que da Alba por los que la criticaron tienen que ver con este delicioso plato.

Otro alimento francés que provocó hate hacia la española fue el foie gras. Al parecer, los franceses son más delicados que nosotros a la hora de comérselo. Y porque no se han enterado de que también nos comemos bocadillos de foi gras...

Aunque a Lola Flores sí se le entendió en todo el mundo por su acento, @AlbaGonzlezSnc2 deja claro que a ella no. Por ello, los franceses le recomendaron ir al logopeda para que pudieran comprender mejor su francés. "Por tener acento. Me recomendaron encarecidamente que fuese a una logopeda. O hablas francés perfectamente o no lo hables, putain de merde", escribió Alba.

De nuevo la comida se convierte en otro de los motivos por los que le tiraron hate. En este caso, por rellenar un croissant con jamón york y queso y por congelar una baguette. Prefieren convertirlo en pain perdu, lo que nosotros conocemos como torrijas, a meter la baguette en el congelador.

Aunque Francia es uno de los principales fabricantes de queso, está claro que no son uno de los países en los que más se consume. Según ellos, solo se puede comer el queso como pre-postre y se sorprenden al comerlo nosotros como aperitivo.

Del aceite, un producto típico español, también hablan. En su opinión, es mejor echarle mantequilla al pan en lugar de aceite. Está claro que no piensan en las calorías que ello conlleva.

Llevar camisetas cortas en Francia también puede provocar un enfrentamiento entre franceses y españoles. Según le dijeron a @AlbaGonzlezSnc2, enseñar el ombligo es una mala práctica: "Por llevar crop top. Enseñar el ombligo en Francia lo consideran una ofensa y una falta de respeto".

Cuando los españoles vamos de invitados a una casa a comer se considera una falta de respeto no terminarse toda la comida del plato, pues parece que no te ha gustado. Pero en el país vecino es lo contrario.

Claro, tampoco ven con buenos ojos que no compartas tu postre con el resto de comensales. Si no te puedes comer toda la comida, tampoco podrás disfrutar tú solo del postre.

Aparentemente, a los franceses no les gusta mucho el ruido, porque también le pidieron a esta usuaria que hablara más flojo. Pero esa es la seña de identidad de los españoles: hablar fuerte sin darnos cuenta.

El matrimonio también fue un tema con el que no coincidió esta chica con sus colegas franceses. Ella se negó rotundamente a cambiarse el apellido en el caso de que se casara con un francés, algo obligado en este país.

Y el motivo número 15 por el que le han tirado tanto hate es que no se puede decir que una mujer está sudando, se considera un tema obsceno. "Por decir que estaba sudada. La palabra sudor en la boca de una mujer les ofende mucho, hay que decir "estoy transpirada", comenta Alba.

Las respuestas que ha recibido este hilo de twitter son de lo más divertidas. Aunque muchos españoles también han contado su experiencia en este país, los propios franceses no están muy de acuerdo con los motivos descritos.

Está claro que es muy difícil hacer desaparecer el pique que siempre ha existido entre España y Francia. Pero, por si acaso, para los que viajen próximamente a Francia recomendamos que no echen en sus maletas un crop top ni se coman todo el plato de comida.