Esta abuela cuenta todos sus amoríos de 2023: "Uno me ghosteó porque se murió"

El cierre de 2023 ha traído consigo un trend de TikTok de lo más curioso: la gente hace una presentación con diapositivas para explicar cómo le ha ido en el terreno romántico a lo largo del año, dándole un toque de humor. Aunque la mayoría de los que participan en este trend son jóvenes y adolescentes (como esta chica de aquí, que hizo su presentación de todos sus líos delante de sus padres), ahora esta abuela se ha convertido en todo un fenómeno viral gracias a su forma de explicar todos los señores con los que ha estado a lo largo de este año.

No hay un solo momento de este vídeo que no haya encantado a quienes se han cruzado con él. Esta señora explica que a lo largo del año ha estado con cinco hombres: a uno lo conoció en un funeral, a otro en un bar, a otro en Instagram y a dos en el bingo. De todos ellos, solo uno acabó convirtiéndose en su novio; a dos decidió ghostearlos porque no le interesaban, y otro la ghosteó a ella, pero literalmente: se murió. Cosas que pasan cuando uno decide tener citas a esa edad.

La guasa con la que cuenta cómo le han ido todas estas primeras citas ha hecho reír a cientos de miles de personas. La comunidad de creadores de contenido de TikTok es cada vez más diversa, y escuchar a personas como esta resulta de lo más refrescante, sobre todo cuando sus vídeos se adaptan tan bien al humor que exige la plataforma. Por desgracia, todo apunta a que en 2024 esta señora no repetirá este trend, porque de sus palabras se deduce que uno de estos cinco hombres con los que empezó a salir sigue siendo su pareja. ¡Esperemos que haya encontrado a un buen compañero con el que estar, aunque sea en un momento tan tardío de su vida!