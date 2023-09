Esta americana quiso demostrar su dominio del español, y recibió una lección que no olvidará

La mayoría de las personas que nacen en Estados Unidos, a no ser que sean descendientes de inmigrantes, no suelen molestarse en aprender otro idioma que no sea el inglés; y, si lo hacen, rara vez se esfuerzan tanto como para dominarlo. Esta chica estadounidense quiso demostrar que tenía capacidades más que de sobra como para entender el español y expresarse en él, pero le tocó cruzarse con un chico que le vaciló de la forma más épica posible.

Ver la cara de confusión de esta chica tras escuchar las "frases en español" de su amigo no tiene precio: por lo visto, se había esmerado mucho en aprender el idioma, pero no se había interesado por conocer una de las aficiones nacionales estrella: el fútbol. La retahíla de nombres de jugadores increíblemente conocidos no fue suficiente pista como para que esta chica se diese cuenta de que le estaban gastando una broma, y se tuvo que marchar con la decepción de pensar que tenía que volver con urgencia a sus clases de español.

Está claro que el chico de este vídeo se había visto el Clásico hacía poco (o, al menos, uno celebrado diez años atrás, teniendo en cuenta los jugadores que se mencionan), y es por eso que se ha llevado la simpatía de todos los aficionados al deporte rey. Muchos han destacado que se la jugó demasiado con la mención de Luka Modric, ya que es el único cuyo nombre no sonaba demasiado español, aunque sea todo un ídolo del fútbol en el país. En apenas unas horas, el vídeo ha acumulado cientos de miles de reproducciones, a pesar de que tiene pinta de que se grabó mucho tiempo atrás. ¡Esperemos que la habilidad con el español de ambos haya mejorado un poco desde entonces!