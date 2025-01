Esta mujer utiliza una naranja para enseñarte cómo masturbar a una chica: un fenómeno viral

Las redes sociales son un entorno muy sensible en el que cualquier pequeña referencia sexual puede suponer una eliminación del contenido o incluso un baneo, así que son muchos los creadores que utilizan el ingenio para hablar de temas sexuales de forma más creativa. Esta mujer ha conseguido hacerse viral por pasarse un poquito de la raya con eso de la creatividad: utilizó una naranja para explicar cuáles son sus trucos para masturbar de forma satisfactoria a una chica.

Como no podía ser de otra manera, Twitter se ha llenado se mofas al respecto del símil que ha decidido utilizar esta mujer para representar una vulva: "Pero, ¿y el licuado cómo lo hago", "¿Mañana es la clase con la banana?", "Lo peor de todo es que algo aprendí lpm"... Diez mil personas se han guardado el vídeo, así que algo nos dice que, entre mofa y mofa, más de uno ha tomado buena nota de los consejos de esta creadora de contenido tan curiosa.

También hay quien ha reaccionado este vídeo llevándole bastante la contraria, ya que hay personas con vulva que no están demasiado de acuerdo con que esa metodología sea su favorita a la hora de estar con otras personas. Al final, el placer sensorial es totalmente relativo, y solo la comunicación honesta con la pareja es eficaz para averiguar lo que le puede gustar y lo que no. Lo más importante es saber dejar a un lado los reparos y naturalizar este tipo de conversaciones, para que luego no lleguen quejas al respecto de las posibles insatisfacciones dentro de la vida sexual en pareja. ¡Pero no está de más que se tomen nota de los pequeños trucos, para quienes tienen dificultades para sentirse inspirados en ese aspecto!