Un estadounidense enamorado de su pata de jamón serrano triunfa en Twitter: "Es lo mejor que le ha pasado nunca"

Llegan las Navidades y es momento de juntarse con la familia y los amigos a celebrar, tal y como pensaron en hacer la pareja de estadounidenses que protagoniza este tuit viral con su grupo de amigos.

Lo mejor de todo es la razón por la que la publicación de la tuitera y escritora Sophia Benoit (@1followernodad) ha superado los 170 mil likes y ha sido visto casi 8 millones de veces. Porque más allá de la gracia del tuit, hay un detalle que lo ha hecho triunfar no solo en el Twitter angloparlante, sino también en Twitter España.

¿De qué detalle hablamos? basta con leer el tuit y echar un vistazo rápido a una de las imágenes que adjunta. "Mi novio se compró el jamón grande del Costco y es lo mejor que le ha pasado nunca", dice el texto de la publicación, y en la miniatura de una de las cuatro capturas que sube se intuye la caja de un jamón serrano de la marca Noel.

Si bien no es una de las marcas más prestigiosas en España, en Estados Unidos no es fácil encontrar una pata de jamón serrano o de, como dice en la caja, spanish serrano ham. Al final no deja de ser un producto de importación bastante exclusivo, de modo que es normal que los estadounidenses lo vean con buenos ojos.

La primera foto que acompaña a este tuit viral es una captura de pantalla del mensaje que la autora recibió un día por parte de su novio, quien en ese momento estaría fuera haciendo la compra. "Todas las cajas de jamón tienen el mismo precio pero algunas pesan hasta un kilo más, y tú sabes que he cogido el más grande", le escribió orgulloso a su pareja.

Al tuit, Sophia adjunta una segunda captura en la que ella le escribe que "se lo comentaré a los demás, pero sí", en referencia a que seguramente estuvieran planeando invitar a sus amigos a casa, a lo que su novio le responde con visible entusiasmo: "¡Menciónales el jamón!".

Como confirma el siguiente pantallazo, en efecto, el plan era organizar una reunión de amigos para comer jamón, y el mensaje que envía ella por su chat grupal dice así: "Si queréis venir a pasar el rato y a comer un gran jamón que Dave ha comprado en Costco y a jugar a juegos mañana por la noche, ¡por favor, venid! ¡A partir de las 7!". El siguiente mensaje, seguramente enviado de inmediato, es una foto de la caja del jamón enviada por Dave, el novio.

En la última captura de pantalla se puede ver que sus amigos responden ilusionados. "El jamón de la amistad", dice alguien. "Dios mío, lo tienes", responde otra amiga. Pero lo mejor es como el novio vuelve a aprovechar la oportunidad de mostrar su ilusión respecto al hecho de que pagó el mismo precio por un jamón de un kilo más. "Todas las cajas costaban lo mismo pero algunas pesaban hasta un kilo más", les repite.

Una de las respuestas con más likes es la de otro estadounidense que, según dice, se hizo con el mismo jamón el año pasado. "Confirmo que valió cada centavo", le comenta. Y añade, "pero necesitaré un cuchilllo más afilado del que venía con la caja para cortarlo bien", a lo que la autora del tuit original le contesta: "Sí, el cuchillo incluido es una mierda".

A esto último, muchos usuarios españoles han respondido dándole la razón a ella e insultando la manera en la que el americano que le responde cortó su jamón. "Al menos no has usado tijeras como ese tío… vaya vergüenza", le replica alguien. Otro directamente le manda un tutorial de YouTube de como cortar jamón.

En cualquier caso, ella tampoco se ha librado de las críticas de los españoles. Todo a raíz de que publicara la foto del jamón que compró su novio, colocado sobre la base y ya con algunos cortes, los cuales muchos no han aprobado. "No cortes más jamón por favor, te lo estás cargando", le dice alguien, aunque también tiene defensores: "Nadie quejarse, así me como yo el jamón y soy español, que lo coman como quieran".