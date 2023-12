Este profesor llama al padre de un alumno para quejarse, y la reacción del chico es increíble

No importa si eras de los que se portaba bien en clase o de los que la liaba parda un día sí y otro también: seguro que has sido testigo de alguna vacilada épica de un alumno a un profesor. La mayoría de estas situaciones acaban con un buen castigo para el estudiante que decida ir en contra del profe, pero hay algunas ocasiones en las que ocurre un milagro y los chavales son capaces de salirse con la suya. Este vídeo se ha hecho viral por mostrar precisamente una de esas situaciones en las que un alumno se libra de un tremendo castigo gracias a su destreza.

El chico debía de estar haciendo algo que al profesor no le pareció nada correcto, hasta el punto de que considerase necesario contactar de inmediato a sus padres para gestionar la situación. El maestro le pidió al chico que le diese uno de los números de teléfono de sus padres, para que él mismo pudiese llamarlos y explicarles lo que había estado haciendo su hijo en clase. El chico supo reaccionar rápido y preparar un plan para librarse de la bronca que estaba a punto de caerle.

En vez de darle el número de alguno de sus padres, le dio el suyo propio. Conectó los auriculares a su móvil y hablando muy bajito consiguió responder a la llamada del profesor y fingir que era su padre quien hablaba. Y todo esto, en plena clase y con el maestro justo a su lado. Tuvo la habilidad suficiente para tumbarse sobre su propio brazo, para que el profe no oyese sus palabras ni le viese mover los labios.

Parece mentira que el hombre no se diese cuenta de que la persona con la que estaba hablando estaba justo a su lado. Un vacile como este merece pasar a los libros de Historia; pero, por si acaso, tal vez sea mejor que no se enseñe en los colegios, no vaya a ser que más de uno tome nota de la técnica y se convierta en una vía habitual de escape para evitar los castigos.