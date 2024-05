"Es una falta de respeto": una influencer dice que no va a enseñar la cara de su hija recién nacida y sus seguidores se le echan encima

Pocos momentos en la vida se pueden comparar a la maternidad. Cuando tu retoño llega al mundo, el resto del mundo, al menos por un tiempo, deja de importar y estás, como se suele decir, en una nube. Así debe de estar la influencer Patricia Steisy, quien hace poco ha sido madre de una niña. Eso sí, Patricia tiene claro que no quiere mostrar la cara de su hija, ya que quiere salvaguardar su intimidad. Sin embargo, parece que esto no ha gustado a algunos de sus seguidores.

Y es que resulta que varios followers de la influencer están totalmente en contra de que no muestra la cara de su hija. Totalmente surrealista, ¿verdad? "No sé por qué tapas al bebé si vosotros vivís de esto. Me parece fatal que tus seguidores no vean la carita del bebé cuando es un momento precioso y, después, cualquier cosa fea la publicáis. Es una falta de respeto a la gente que os sigue y se alegra de las cosas bonitas", ha comentado una seguidora de la influencer.

"Yo alucino porque para seguir tu embarazo cada día mil veces sí te ha gustado que estemos ahí. Ahora este cambio tan radical no lo entiendo, la verdad. No voy a dar me gusta. Nos sentimos muchas personas engañadas, pero cada uno hace lo que quiere y el respeto sigue ahí desde luego", reza otro de los comentarios más señalados.

Por supuesto, no todo son comentarios negativos y la influencer también ha encontrado mucho apoyo en su decisión de velar por la intimidad de su hija. Al fin y al cabo, ella tiene el pleno derecho de decidir qué quiere o no mostrar en sus redes. Esperemos que sus seguidores también se den cuenta de ello y respeten su decisión. Desde aquí mandamos todo nuestro apoyo.