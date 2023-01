La fantástica reseña de un reloj en Amazon que está arrasando en Twitter

El mundo de Internet y las redes sociales está lleno de reseñas y de gente dejando su opinión sobre un restaurante, un hotel, una película que acaban de ver, el conductor con el que han viajado en BlablaCar o el producto que acaban de comprar.

En ese sentido Amazon es un lugar lleno de reseñas de todo tipo y sobre todo tipo de cosas. Muchas de las reseñas son normales y no tienen nada de especial pero de vez en cuando te encuentras con gente original que no duda en dejar un comentario diferente tras comprar un producto.

Una de esas personas es Enrique que fue descubierto por Roberto Deglané cuando estaba mirando un reloj en Amazon. "Estaba mirando un reloj en Amazon y me he enamorado de esta reseña", escribió en un tuit que ha acumulado más de 140.000 me gusta, 14.000 retuits y cientos de comentarios.

"El chaval alucinó.

Se lo ragalé al novio de mi hija por su cumpleaños. Porque este sí, este me cae bien.

No como los otros tres anteriores, a cual de ellos más vago, chulo y maleducado, era verlos entrar por la puerta...y me daban ganas de partirles en la espalda una barra de hierro,y luego decir: ups, perdona, no te he visto!!!

Bueno, que me desvío del tema.

El chaval quedó encantado, le gustó, lo miraba y remiraba ahí, en su muñeca,reluciente,con su pañito para limpiarlo, su elegante caja,su mirada lo decía todo, gracias, gracias....no se lo esperaba.

Ahora, gracias a este reloj le puedo pedir cualquier cosa.

-ayúdame a colocar la leña, y el chaval me ayuda.

-sube a esa escalera....y limpia la canal, y el chaval lo hace.

En fin, que me hacía falta un yerno así y un reloj como este.

Cómpralo no te arrepentirás"

La demoledora reseña de Enrique sobre el reloj que le regaló al novio de su hija por su cumpleaños ha provocado todo tipo de comentarios. Algunos han contestado rescatando otras reseñas de Enrique igual de épicas como la de esta sombrilla.

"Queda elegante en mi velero, buen material, múltiples posiciones.

Ahora mi mujer y yo podemos tomarnos un aperitivo y luego comer a la sombra.

Incluso cuando fondeamos en alguna cala perdida del Mediterráneo.

Cuando lo instalé, mis vecinos de pantalán empezaron a tratarme de usted, ahora creen que tengo dinero (lo que no saben es que soy más pobre que las ratas) incrédulos.

Espero que aguante muchos años, ya que tiene doble función :dar sombra y tener dinero sin tenerlo.

Adoro mi sombra perfecta y mi moreno color cobrizo y odio a mis vecinos.

Cómpralo no te arrepentirás"