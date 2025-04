Una finlandesa revela el nombre común en español que está prohibido en su país: "Pensaba que era una cámara oculta"

Los choques culturales a menudo triunfan en las redes, exponiendo aspectos de nuestra vida cotidiana que dábamos por hecho que eran normales, pero que en otros países no, o viceversa.

Así, hay innumerables ejemplos que hemos visto en estadounidenses flipando por lo barato que es comer en España (aunque con trampa) o en españolas quedándose en shock al ver precios de Zara en Argentina.

turista en España | iStock

Uno de estos últimos casos ha sido el de una mujer finlandesa que ha compartido lo extrañada que se sintió al conocer algunos nombres de nuestro país que, incluso, en Finlandia están prohibidos.

La usuaria de TikTok @sinimakeup, que vive desde hace años en España, ha desvelado estos nombres "divertidos o raros".

"En primer lugar tenemos los nombres religiosos que aquí en España son súper comunes, pero en Finlandia no, en especial uno que en Finlandia está prohibido", comenzó diciendo.

"El primer día que conocí a un Jesús, digo: 'Ay, Jesucristo por fin te conozco', pensando que era una cámara oculta, alguien me estaba tomando el pelo y digo: 'No puede ser que esté conociendo a Jesús, esto no es real, no puede ser...'", recordó entre risas. "Resulta que sí, es un nombre real que existe y hoy en día conozco a muchos Jesuses", admitió.

"En el segundo lugar tenemos un grupito de nombres curiosos como Encarnación, Asunción, Dolores, Piedad, Milagros, que éste aún me parece súper bonito. Pero pregunto ¿quién pone un nombre como Dolores a su hija?", reconoció aún confusa.

"En el tercer lugar, tenemos dos nombres compuestos que combinan un nombre masculino con uno femenino o al revés. Esto es algo que me sorprendió un montón y me quedé completamente loca y digo, cómo puedes saber si es una chica o chico porque tienen los dos nombres femenino y masculino. Me resultaba súper confuso y resulta que aquí es súper común: Jesús María, Juan María, María Ángel, María José... ¡Qué rato todo!", sentenció, desvelando que ya sabe que el primer nombre es el que hace referencia al género.

"En Finlandia no sé si está prohibido pero al principio no se puede poner este tipo de nombres", añadió esta influencer que cuenta con más de 11.000 seguidores en TikTok y 230.000 en Instagram.