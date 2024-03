Una tiktoker rusa que vive en España explica las diferencias con su país y los choques culturales que tiene con su pareja

En Flooxer nos encantan los vídeos en los que se comparan diferentes culturas y países. Hace unos días os hablábamos de un vídeo en el que una tiktoker mexicana comparaba a los europeos del este con los latinos, y hoy es el turno de nuestro país y de Rusia.

La tiktoker @diterehova ha comentado en un vídeo cuáles han sido las dificultades y diferencias a las que se ha tenido que enfrentar durante la relación con su novio español. Al pertenecer a dos países diferentes, las costumbres de ambos son muy distintas, por lo que ha decidido remarcar cuáles han sido esos aspectos.

En primer lugar menciona la diferencia entre los horarios de la comida. "Básicamente, en Rusia no los tenemos", comienza su explicación. "Miguel (su novio), independientemente de la hora a la que se levante tiene que comer a las 2 o como mucho a las 3". Por lo que aclara que aunque se despierte a las 12, no desayuna porque a las 2 tiene que comer. "Si yo me he despertado super tarde y tengo que ponerme a desayunar a las 12 y media, voy a ponerme a desayunar a las 12 y media y ya comeré a las 4, 5 o la hora que sea".

Confiesa que este aspecto les llevó a tener alguna discusión, sobre todo en cuarentena. Además, indica que en Rusia los restaurante nunca cierran durante el día, pues puedes ir a comer a cualquier hora.

"Otra pequeña diferencia son las persianas", continúa. "Nosotros en Rusia no las tenemos, por lo que estamos acostumbrados a dormir con la luz". Sin embargo, indica que este ha sido otro motivo por el que han discutido varias veces su novio y ella, pues ella prefería despertarse con algo de luz del día, pero Miguel necesitaba dormir en la total oscuridad.

La última diferencia que menciona es la imputualidad. A pesar de que pide disculpas por generalizar, añade que los españoles, en general, somos muy imputuales. "A mí me agobia muchísimo llegar tarde. Lo paso mal". Añade al final del vídeo que al acuerdo al que han llegado es que a veces llegan tarde y le echa la culpa a su novio y cuando llegan antes de tiempo, su novio se enfada porque aún no están las demás personas con las que habían quedado.

Este vídeo ha superado las 85 mil reproducciones y ha tenido gran cantidad de comentarios. Muchos de estos usuarios han querido apoyar las ideas que defiende la joven en el vídeo "Yo igual! Cuando me despierte sea la hora q sea mi café con leche no lo perdono y cuando tenga hambre pues ya comeré", escribe una; "Lo de las persianas me pasa exactamente lo mismo yo soy ucraniana y el español", comenta otra.