Vuelve a vivir a casa de sus padres después de separarse, y descubre que su perro se ha apropiado de su habitación

Pasan los años, nacen nuevas redes sociales y Twitter, ahora llamado X, sigue siendo un lugar en el que se comparten muchas historias que se vuelven virales.

Una de esas historias que ha emocionado a todo el mundo, y ha generado un pequeño debate, esta protagonizada por un adorable perro llamado Milo.

Ha sido el tuitero argentino de Santa Fe, @pablocasx1, el que ha compartido lo que ha sucedido recientemente con su hermano y el perro de sus padres.

"Mi hermano mayor se fue a vivir con su novia hace más de 2 años. Desde ese día, su cuarto paso a ser de Milo, el hijo perruno de mis papás", arranca esta historia.

Su hermano terminó su relación con su pareja y ha tenido que volver a casa de sus padres: "Mi hermano nos avisó hoy que vuelve a casa, la relación no funcionó y terminaron".

La conversación de su madre con Pablo es imperdible: "Mi mama me habló por teléfono para contarme la noticia, entre la plática me dijo: Vamos a tener que acomodar y tirar algunas cosas, adaptar el cuarto de lavado para que él duerma allí".

Pablo le dijo a su madre que podría llevarse a Milo a su habitación, pero la madre le aclaró que "No, no hablo de Milo, hablo de tu hermano. Pobre Milo lleva más de dos años durmiendo en su cama, no lo despojaré de ella. Tu hermano entenderá. Milo no."

"Me hizo el día. Pero tiene razón, Milo no entenderá el porqué de la noche a la mañana le quitan la cama jajaja", sentenció Pablo.

Muchos apoyaron a la madre diciendo cosas como "¡Que bello Milo! Tu mamá es la mejor, mándale un beso y un abrazo de mi parte, que aunque no la conozco sé que tiene un gran corazón."

Pero otros criticaron que no le devolviera la habitación a su hijo: "Si pero no es la forma que un padre trata a sus hijos, y se que muchos mascotalover piensan diferente y les duele que les digan que un perro siempre será na más que un animal".