Un estadounidense en TikTok compara las vacaciones laborales en EE.UU. y España: "Es brutal"

El modo en que se trabaja en España es notablemente distinto al sistema laboral de Estados Unidos, al menos según la experiencia de un ciudadano estadounidense que ha decidido establecerse en el país. Este hombre, llamado Jacob, ha compartido sus impresiones sobre las diferencias en la cultura laboral entre ambos países, haciendo especial hincapié en la manera en que se gestionan las vacaciones y los descansos.

Jacob, que reside en España junto a su pareja Grace, con quien dirige el pódcast Too Mucho To Say, ha expresado su asombro al comparar las políticas de vacaciones en ambos países. En su país de origen, explicó, el tiempo libre se acumula en función de las horas trabajadas a lo largo del año, y al final del mismo, un empleado puede llegar a tener unos 10 días libres. Sin embargo, según él, estos días rara vez se disfrutan sin consecuencias.

"En Estados Unidos, las vacaciones no son días completos asignados, sino horas que vas sumando poco a poco cada mes. Al final del año, quizá tengas 10 días, pero casi nunca los utilizas. ¿Por qué? Porque si te tomas vacaciones, te miran mal, te penalizan de alguna manera. Es una situación terrible", relató en su pódcast.

Su sorpresa fue mayúscula cuando, en su primer empleo en España, sus propios jefes le pidieron que enviara su solicitud de vacaciones. "Me dijeron: 'Jacob, mándanos ya tus vacaciones'. Y yo no entendía nada. Pensaba: '¿Cómo? ¿Me están pidiendo que me tome días libres? ¿No me necesitan? ¿He hecho algo mal?'. Pero ellos insistieron: 'Sí, mándanos lo que quieras'", recordó.

Pero la diferencia cultural no terminó ahí. Además de poder tomarse un descanso de ocho días sin repercusiones negativas, también experimentó otro choque cuando su empresa le pidió que se fuera a casa porque había trabajado más horas de las necesarias. "Un día llegué al trabajo y me dijeron: '¿Puedes volver a casa? Hemos visto que te sobran horas'. Me pareció increíble" concluyó.

Para Jacob, estas diferencias reflejan una mentalidad completamente distinta en la que el bienestar del trabajador y el respeto por su tiempo libre tienen un peso mucho mayor en España que en Estados Unidos.

"Se llama derechos laborables, cosa que en EEUU no hay", "Se llama derechos laborables, cosa que en EEUU no hay" o "mi jefa de USA me decía "día no trabajado, día no pagado" en 3 años nada de vacas. en España tienes un día si te mudas, dias si te casas, si te dan la baja, etc...", son algunos de los comentarios que han dejado en el vídeo.