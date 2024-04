Una española se viraliza al reflexionar sobre la cuenta de un restaurante en Estados Unidos: "Cosas que pasan sin sanidad pública universal"

A veces vivir en un país extranjero nos ayuda a apreciar mucho más nuestro país. Sabemos que las diferencias culturales entre países son muy grandes y que cuando viajamos fuera de España llaman nuestra atención De hecho, hace unos días conocimos cuál era la opinión de una estadounidense sobre la manera de vestir en España que tanto la ha sorprendido. Esto es lo que ha ocurrido con esta periodista española que vive en Miami, quien ha compartido un dato muy curioso e impactante de Estados Unidos que no conocíamos.

Gemma García trabaja desde 2016 en la empresa de televisión Telemundo de esta ciudad estadounidense. La española ha compartido un su perfil de Twitter, @gemagemma, una foto de la cuenta que ha recibido tras comer en un restaurante estadounidense y ha añadido una pequeña reflexión sobre nuestro país. La periodista escribe en el post: "Dear Spain. Vengo del futuro para contar cosas que pasan sin sanidad pública, universal y gratuita. En muchos restaurantes de EE.UU ya no te cobran sólo un 20% de propina (para el salario de los camareros) sino otro 2% para pagarles (tú, no el empleador) el seguro médico".

Sin embargo, Gemma también explica en los comentarios que los impuestos no se quedan ahí y que "BTW: el equivalente al IVA también se paga. Aparte. O sea: pagas lo que consumes + tasas + 20% de propina + seguro médico". Sin duda, se trata de un hecho que nos debe hacer reflexionar sobre nuestro país y nuestra sanidad pública.

El tuit ha conseguido 86,7 mil reproducciones y decenas de comentarios. Entre ellos encontramos muchos atacando al país americano, como "Tristemente es la realidad de Estados Unidos. Sin estado del bienestar y un sistema ultra capitalista todo queda en manos de los consumidores. Y si no das buen servicio te quedas sin seguro médico!". Sin embargo, otros no están totalmente de acuerdo con la publicación de Gemma García y escriben: "En España también pagas el salario de los camareros y por extensión su contribución a la seguridad social, la diferencia es que no te lo desglosan en la factura".