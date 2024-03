Una tiktoker estadounidense se vuelve viral al opinar sobre la forma de vestir de los españoles

La percepción que tenemos de nuestro propio país es muy diferente a la que se tiene de él fuera de nuestras fronteras. Lo que nosotros vemos normal, puede que no le parezca tan común a cualquier persona extranjera. El ejemplo claro de esto es el vídeo de la tiktoker estadounidense @maddies_mundo, quien ha comentado la manera de vestir de los españoles.

Aunque al principio pueda parecer un poco pedante este acto de criticar nuestra manera de vestir, hay que confesar que la joven lleva toda la razón y que ha conseguido dar con el quid de la cuestión. Estamos seguros de que te quedarás tan sorprendido como nosotros nos hemos quedado al ver el vídeo.

La joven Maddie, entre una mezcla de inglés y español, explica que viviendo en España se ha dado cuenta de algo que ellos en Estados Unidos no hacen. "¿Por qué todo el mundo se viste igual?", pregunta extrañada. Continúa explicando que hay tres o cuatro estilos definidos que la gente sigue y cada estilo con distintos nombres: "pijos, canis, y otros que no recuerdo el nombre".

"La mayoría de chicas visten con una camisa blanca, muchas veces con un chaleco encima y, la mejor parte, es que todas las chicas llevan el mismo estilo de pantalones: anchos y un poco cortos por abajo", continúa la tiktoker. Sin embargo, ahí no termina su análisis de la vestimenta de las chicas, pues añade que también suelen llevar zapatillas Converse con plataforma o Sambas, un estilo vintage de las Adidas antiguas.

Sin embargo, también comenta el peinado de las españolas. Dice que muchas llevan la raya del pelo justo en el medio, el pelo metido por detrás de las orejas y llevan pendientes grandes.

Por su parte, comenta que casi todos los chicos llevan camisas abiertas hasta medio pecho, pantalones chinos y zapatillas low fair o sambas.

Continúa con un pequeño análisis de otro outfit típico, que sería todo lo contrario al anterior: visten chándal Adidas o las chicas croptops. Sin embargo, a parte de estos estilos que ya ha comentado indica que no hay mucha más variedad y vuelve a preguntar "¿Por qué todo el mundo se viste igual? No sé si es una cosa a propósito, como que a todo el mundo le gusta verse igual. O si es porque hay más presión social de no encajar en la sociedad".

Explica que en Estados Unidos cada uno se viste como quiere, pero en España es muy diferente. Además, añade que esto no quiere decir que sea una cosa buena o mala, ya que confiesa que lo ve interesante. Sin embargo, no entiende cómo no se aburre la gente de vestir la misma ropa siempre.

Este vídeo ha superado ya las 346 mil reproducciones, pero ha recibido muchos comentarios en contra de esta opinión, ya que muchos usuarios defienden que los americanos también visten todos iguales. "Bueno yo estoy estudiando en arizona y todo el mundo usa pantalones de pijama y camiseta basica..." o "pero si en usa todas las chicas llevan lulu lemon y colores neon".