Gafas durante el sexo, ¿sí o no? Así es el debate que está arrasando en X

En el siempre sorprendente ecosistema de X/Twitter, ha surgido un curioso debate que está dando mucho que hablar: ¿deberían las personas que usan gafas quitárselas o dejárselas puestas durante el sexo? La pregunta ha provocado un aluvión de respuestas y testimonios que han divertido e intrigado a la comunidad de la red social, sobre todo a quienes no dependen de gafas para ver bien.

Una de las respuestas más llamativas proviene de una usuaria que compartió su experiencia en este ámbito: "Justo ayer me cogí a uno con lentes, se los sacaba pero los dejaba al lado y en ciertas posiciones se los volvía a poner porque no ve nada". Este tipo de anécdotas ha dado pie a otros usuarios a unirse al debate, contando cómo se manejan en situaciones similares.

Otra persona comentó su experiencia desde la perspectiva de una persona que utiliza gafas, afirmando que, generalmente, los que llevan gafas se los quitan al mantener relaciones: "Como alguien que usa lentes y que ha cogido con gente que también tiene, nos lo quitamos. De todas formas, es como correr; la mayoría de la gente es rara y se los deja al correr, así como al coger, pero los normales nos lo quitamos", expresó con humor.

Sin embargo, no todos comparten la misma opinión. Algunas personas han confesado que prefieren mantener las gafas puestas al principio de la relación, siempre que no interfieran con los besos, pero terminan por quitárselas antes de que puedan estropearse: "En mi experiencia, comienzas con los lentes y, si no te molestan para besar, te los dejas. Pero al final siempre te los quitas porque da miedo romperlos".

Este debate ha abierto una divertida conversación en la red social sobre cómo la miopía afecta en situaciones íntimas. Aunque no haya una respuesta definitiva, lo cierto es que el tema ha provocado risas y reflexiones inesperadas entre usuarios de todo el mundo.