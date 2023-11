Se hace esta foto probándose su traje de novia y descubre un fallo en Matrix

Una mujer que se estaba probando un vestido de novia vivió un momento sacado de Matrix o de Black Mirror cuando se hizo una foto que resulto de lo más extraña.

La escritora y comediante Tessa Coates recurrió a Instagram para compartir una foto de ella parada frente a dos espejos mientras se probaba un vestido de novia.

"Fui a comprar un vestido de novia y el tejido de la realidad se desmoronó. Esta es una foto real, no retocada con Photoshop, ni una panorámica, ni una Live Photo", subtituló la imagen.

"Si no puede ver el problema, sigue buscando y no podrás dejar de verlo. Por favor disfruten este glitch en matrix/foto que casi me hizo vomitar en la calle"

En la imagen, las manos de Tessa están colocadas en tres posiciones diferentes entre los dos espejos y donde ella realmente se encuentra.

Muchos usuarios de las redes sociales quedaron perplejos por lo que estaba sucediendo en la foto, y varios se debatieron entre felicitar a Tessa por su compromiso o decirle que se fuera de allí corriendo.

"Toda esta secuencia de eventos es absolutamente aterradora e hilarante", comentó un usuario de las redes sociales. Mientras que otro dijo: "Solo tú puedes encontrar la manera más épica de anunciar tu compromiso – misterio y emoción – ¡felicidades!"

Tessa explicó que había ido sola a la tienda de novias y le envió algunas fotografías a su hermana, quien señaló la discrepancia entre las tres versiones de ella misma.

La miembro del grupo de sketches cómicos Massive Dad admitió que quedó atónita, cayó de rodillas al ver la espeluznante imagen y casi vomitó. Más tarde, comprobó si se trataba de una foto en vivo o de una ráfaga y ninguno de los dos parecía ser el caso.

En sus historias explicó que fue a una tienda de Apple para hablar con un empleado que le explicara que es lo que había pasado con la foto. Un empleado llamado Roger le explicó que los teléfonos son computadoras, no cámaras, por lo que incluso sin la configuración de fotografía en vivo activada, toma una ráfaga de imágenes de izquierda a derecha.

Roger explicó además que en el momento exacto en que la cámara se colocó detrás de su espalda, Tessa debió haber levantado las manos, por lo que se creó un conjunto de imágenes completamente diferente en el otro lado.