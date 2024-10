Una comunidad está en guerra vecinal por los ladridos de uno de los perros del bloque: "¿Qué opináis vosotros?"

En cualquier vecindario, las relaciones con miembros de la comunidad pueden ser un auténtico desastre, especialmente cuando el ruido se convierte en el protagonista. Algunos se quejan del volumen de la televisión, otros del taconeo incesante o de fiestas hasta altas horas. Y es que, cuando vives en una edificio, la tranquilidad se vuelve un bien preciado... aunque para algunos, casi imposible de conseguir.

Esto es justo lo que ha ocurrido en el portal de Cris, una joven que decidió compartir la situación en un hilo en Threads (@criissm_18) que rápidamente se viralizó. El desencadenante fue la nota que un vecino dejó en la pared del portal, donde se quejaba de los ladridos del perro de otro vecino: "Tu perro/a no para de ladrar en todo el fin de semana, es insoportable ¡Busca una solución! ¡POR FAVOR!".

Pero la respuesta del dueño no se quedó atrás: "Mi perro/a es parte de mi unidad familiar según la Ley de Protección Animal, te voy a dar yo una solución. ¡Múdate! ¡POR FAVOR! P.D.: No quiero más notas por debajo de la puerta". Esta respuesta, además de enfadar más a su vecino, ha creado el debate en redes sociales sobre: quienes apoyaban al vecino que se queja y quienes defendían al dueño del perro.

Los comentarios no tardaron en llegar, y cada uno ofrecía una perspectiva distinta. "Pues me parece que tiene razón la persona que se queja de los ladridos. Que busque ayuda profesional para ver cuál es el problema", comentaba uno de los usuarios. Otros, sin embargo, no lo veían tan claro: "¿Y si hay un recién nacido que no para de llorar? ¿Lo matamos, le ponemos un calcetín en la boca o lo regalamos? Los animales son parte de la unidad familiar y ya no se puede hacer nada en casos así".

La discusión evidenció la dificultad de mantener el equilibrio en una comunidad. Algunos defendían que el ruido, ya sea de un perro o de un niño, es algo con lo que hay que lidiar si vives rodeado de vecinos, mientras otros exigían respeto por la tranquilidad de todos. "No puedes hacer el ruido que te salga de las narices, ni tú, ni tu perro, ni tus hijos, ni nadie", sentenció otro usuario, recordando que vivir en un vecindario implica respeto.

Lo que está claro es que la convivencia nunca ha sido fácil, y este tipo de situaciones están lejos de ser excepcionales. Mientras el debate sigue ardiendo en redes, una cosa es segura: esta disputa vecinal no ha dejado a nadie indiferente. ¿Quién tiene la razón?