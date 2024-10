El adorable vídeo viral de un niño contando a su madre que es el crush de un chico gay de su clase

En las últimas horas, un vídeo de TikTok ha enternecido a miles de usuarios por la adorable y honesta conversación entre un niño y su madre sobre un compañero de clase que siente un "crush" por él. La escena se desarrolla en un parque, donde el pequeño confiesa, algo nervioso, que un compañero de su clase es gay y está enamorado de él.

El niño comienza diciendo: "Hay alguien en mi clase y es gay, y tiene un crush en mí", lo que provoca una suave sonrisa en su madre, quien responde: "Espero que no seas malo con él". Con total naturalidad, el niño contesta: "No soy malo con él. Estoy asustado porque cada vez que veo a un chico que tiene un crush conmigo me vuelvo muy tímido". Ante esta inocente preocupación, su madre responde entre risas: "¿Sabes cómo se llama eso? Gay panic".

El vídeo culmina con el niño alejándose, visiblemente avergonzado e indignado, de forma muy tierna, por la broma de su madre. La reacción de los usuarios no se ha hecho esperar y ha inundado la publicación con comentarios positivos, elogiando tanto al niño como a la madre por su actitud abierta y cariñosa.

Mensajes como "Qué amor de niño", "Es tan bonito que esté creciendo en una casa segura para la comunidad LGTBIQ+" y "Me encanta lo abiertamente que puede hablar contigo. Yo habría necesitado una madre así" resaltan la importancia de la aceptación y el apoyo en el hogar para los niños. El vídeo no solo ha generado sonrisas, sino que también ha dado pie a un debate sobre la importancia de la educación emocional y la libertad con la que los niños pueden expresarse hoy en día sobre temas como la orientación sexual.