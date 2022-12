Hacerse un PowerPoint para Tinder: la técnica definitiva para ligar

Quien se haya dado una vuelta alguna vez por Tinder sabrá que hay quienes se esfuerzan al máximo por tener un perfil que llame la atención: fotos radiantes, biografías llenas de ingenio y mil promesas de que lo pasarás como nunca en tu vida con esa persona. Ser original y tener una propuesta diferente puede ayudar, y mucho, a ligar en esta app, pero este perfil de Tinder que se ha hecho viral en Twitter supera todas las expectativas posibles: un PowerPoint que incluye listados, gráficas y comparativas, todo para convencerte de que le des un 'match'.

Las reacciones a este perfil en Twitter han estado divididas entre los que sienten admiración por tamaña dedicación a Tinder, y a los que les inspira ternura que se venda de esta manera. Teniendo en cuenta que este perfil pertenece a una persona de solo 19 años, lo cierto es que parece todo un experto en evaluar sus puntos fuertes; y, lo que es más importante, en vendérselos a las posibles postoras.

Lo más probable es que muchos hayan tomado nota de sus ideas, teniendo en cuenta la respuesta tan positiva que ha generado a gran parte de quienes han visto su perfil (hay quienes señalan que tiene asegurado su 'match' si se lo encuentran en la red social). Es poco probable que el formato PowerPoint se vuelva tendencia en Tinder, pero seguro que muchos copiarán algunos de sus ingeniosos enfoques para introducirlos en su propio perfil.

Eso sí, hay una triste realidad ineludible: la chica que se cruzó con este perfil y que lo ha publicado en Twitter ha reconocido que no le dio su 'like', y que le desea lo mejor en su búsqueda del amor. O sea, que tanto esfuerzo y tanto PowerPoint para nada. Esperemos que la reacción de esta chica no sea la que han tenido la mayoría, y que el autor de este PPT haya tenido la oportunidad de ir en unas cuantas citas. ¡Si cumple la mitad de lo que dice, está claro que es un partidazo!