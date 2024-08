Influencer argentino pone en riesgo su vida al hacer dominadas sobre un río lleno de cocodrilos en Costa Rica

El río Tárcoles, en Costa Rica, es conocido por ser el hogar de una de las mayores concentraciones de cocodrilos en el mundo. Sin embargo, este peligroso escenario no fue suficiente para disuadir a Gerónimo Arias, un joven influencer argentino con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, de intentar un desafío que rápidamente se hizo viral.

Arias, quien se dedica a realizar retos físicos cada vez más exigentes, decidió llevar su serie de dominadas a un nivel completamente nuevo. Su objetivo era realizar 238 dominadas colgando de un puente sobre el Tárcoles, con decenas de cocodrilos esperando debajo. "Nos vinimos al río Tárcoles, que es un río repleto de cocodrilos esperando comida", comentó en uno de los videos que compartió en su cuenta, donde explicaba que la hazaña sería "épica". En el mismo video, un acompañante le advirtió sobre el peligro, pero Arias, confiado en su destreza, aseguró que "le ganaba a un cocodrilo".

A pesar de su determinación, el desafío no se desarrolló como esperaba. Después de completar 160 dominadas, la policía costarricense intervino, ordenándole detenerse y abandonar el lugar por cuestiones de seguridad. Las autoridades consideraron que su acción era demasiado arriesgada, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la tranquilidad del ecosistema local.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos expresaron su preocupación, criticando el riesgo innecesario que Arias había asumido. "Tu contenido es motivador, pero no vale la pena hacer este tipo de cosas", comentó uno de sus seguidores. Otros fueron más enfáticos en sus advertencias, pidiéndole que no pusiera en juego su vida por un reto. A pesar de las críticas, Arias insistió en que disfruta realizar este tipo de desafíos y subrayó que su intención no es que otros lo imiten. Además, adelantó que no descarta intentar nuevamente completar las 238 dominadas sobre el Tárcoles, afirmando que está decidido a "cumplir su sueño".

Este incidente ha reavivado el debate sobre los límites de los desafíos extremos en las redes sociales y la responsabilidad que tienen los influencers al exponer su vida en actividades potencialmente mortales.