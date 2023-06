Intenta ligar con una streamer pero sale mal y ella comparte la divertida conversación en Twitter

La streamer @totakeki ha vivio en sus propias carnes como uno de sus seguidores ha intentado ligar con ella mandándole un mensaje privado por Instagram.

Esta creadora de contenido gallega que cuenta con más de 11.000 seguidores en Twitch no ha dudo en compartir la divertida conversación que tuvo con este seguidor.

El tuit con el texto "Estou dando volteretas" cuenta con más de 1 millón de reproducciones, más de 11.000 me gusta y muchos comentarios de todos los tuiteros riéndose con la conversación.

Un usuario de instagram decidió comentar un selfie que subió Merce a sus historias de Instagram y mandarle un mensaje en privado preguntándole "¿cómo se dice 'bella como una estrella' en gallego?".

La joven streamer suele escribir la mayoría de sus publicaciones en redes sociales en gallego y no quiso desaprovechar la oportunidad de gastarle una broma este chico que estaba intentando ligar con ella.

En vez de dejarlo en visto, pasar de él o contestar de malas maneras, le dijo que en gallego se decía: "For zadepor", fue su genial respuesta acompañado de un emoticono con el símbolo de un corazón y parece que convenció al chico.

Ahora, cada vez que la joven gallega sube una foto de ella misma, este chico le responde con un "For zadepor", que en realidad es la expresión mítica que usan los aficionados al club Deportivo De La Coruña de fútbol para animar a su equipo.

La joven ha comentado en un tuit que duda de si el usuario sabe que es una broma o se lo ha tomado en serio, porque "me ha seguido la coña durante meses, entonces no me queda claro si lo ha pillado o no", ha afirmado @totakeki.