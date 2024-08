Un joven tiene que cumplir la tradición de cortar un árbol a los 18 años y nada sale como esperaba: ¡Si soy miope, yo no veo!

Las tradiciones locales en los pueblos de España suelen estar cargadas de historia y cada cual es más particular. Desde lanzarse desde una torre atados a una cuerda hasta correr con toros en las calles, los pueblos no nos dejan de sorprender. Sin embargo, algunas de estas tradiciones no solo ponen a prueba la valentía de sus participantes, sino también su habilidad (o falta de ella), como ha sido el caso en La Herguijuela.

En este pueblo, ubicado en Castilla La Mancha, se mantiene una antigua costumbre que dice que los jóvenes, al cumplir 18 años, deben cortar un árbol como símbolo de su paso a la adultez. Este año ha tenido como protagonista a Diego, un joven cuya batalla contra el árbol ha dejado a medio país riendo a carcajadas.

El vídeo, que fue subido @postureoespanol, comienza con Diego enfrentándose al tronco: "¡Diego, que poquito arte, eh!", se escucha decir a alguien. A lo que Diego responde: "¡Pero que yo no he cortado un árbol en la vida! Si yo en mi casa uso pellet, ¿Qué voy yo a cortar un árbol?".

La situación se vuelve cada vez más cómica, tras varios intentos fallidos y múltiples consejos de los espectadores que le decían que no cortase siempre por el mismo lado, Diego, con el hacha en la mano, se defiende diciendo: "¡Cómo por el mismo lado, si soy miope, yo no veo!", desatando la risa tanto de los asistentes como los que hemos visto el vídeo.

Después de varios golpes, el árbol comienza a tambalearse, y Diego emocionado exclama: "¡Ya está cayendo, ya está cayendo!". Al haber conseguido por fin su objetivo está claro que este cumpleaños será recordado siempre por Diego.