Lamine Yamal, "de incógnito" en el supermercado pero reconocible por ir con su hermanito

El salto de popularidad de Lamine Yamal es uno de los fenómenos más potentes que ha visto el fútbol español en los últimos años. Su debut en las principales competiciones a nivel nacional e internacional lo han llevado a estar en boca de todos, a pesar de que todavía no haya cumplido siquiera la mayoría de edad. Es el público más joven el que lo tiene en mayor estima, ya que se siente identificado con su naturalidad y cercanía. Es tan "como nosotros" que sigue yendo al supermercado en persona, a pesar de que un futbolista de su calibre no tenga ni la más mínima necesidad de hacerlo.

Este vídeo se ha hecho viral después de que Lamine Yamal lo haya compartido en sus redes. Lo más comentado del clip ha sido, sin duda, el curioso outfit que el futbolista tiene que llevar al supermercado para no desatar la locura y moverse con relativa tranquilidad entre los embutidos y la sección de congelados. Pero, por supuesto, aquellos que lo conocen más de cerca, porque lo siguen en redes, no tendrían ningún problema en reconocerlo: además de tener un físico de lo más particular, decidió ir acompañado de su hermanito, que a estas alturas es casi tan famoso como él.

Es, precisamente, este hermano el que ha sido el absoluto protagonista del clip que ha compartido Lamine Yamal en sus redes. Los fans del futbolista lo han visto interactuando con él en numerosas ocasiones, y es una más de las muchas razones por las que cientos de miles de personas tienen a Yamal en tantísima estima. De seguir así, es probable que el pobre niño tenga que empezar a llevar también un outfit de incógnito, para ir a juego con su hermano mayor y poder hacer la compra en calma. ¡Pocos pueden decir que fueron así de famosos antes de empezar a articular frases con soltura!