Lizy P: "Tuve un parto sin estar embarazada"

¿Lizy P embarazada? ¿Dalas es el padre? ¿Está el mundo influencer preparado para un acontecimiento de ese calibre? Aparcando esas consideraciones, la catalana asegura que "esto no es uno de esos vídeos con el que empiezas con una frase que nada tiene que ver con el contenido. Aquí no hay clickbait".

Con esa promesa bajo el hombro y un clip de casi 25 minutos, la youtuber especializada en maquillaje y rarezas celebra los más de cinco millones de seguidores con una experiencia que quiere "compartir por si más gente ha pasado por esto".

"Literalmente tuve un parto sin estar embarazada, y fue lo más doloroso. En otro vídeo os expliqué que tenía endiometrosis, que no sé si es una enfermedad, o un proceso, o no sé", dice con honestidad en la larguísima confesión. Recuerda, lo hace "para informar a las personas en una situación similar".

El caso es que esa dolencia "puede causar muchos dolores, muchos sangrados" y a ella le provocó "una anemia de caballo". No pienses mal, se refiere al equino, no al vicio. Poniéndonos serios, Lizy (nombre artístico de Dámaris Pérez) dice que visitó a su ginecóloga y esta le detectó un mioma, un tumor benigno que puede causar abundante pérdida de sangre.

"Eso no me deja llevar una vida normal: durante la menstruación no puedo salir de casa, porque cada media hora me tengo que cambiar la copa menstrual". Suena chungo, desde luego, porque va acompañado de un "dolor insoportable".

"Cuando una noche decidí ir al hospital, sentía que me iba a morir por el camino, de verdad. Que no llegaba", relata de manera escalofriante. Y sobre el tema del parto: "Tenía la matriz que había interpretado que tenía un bebé, cuando en realidad era el mioma, así que mis dolores y síntomas eran de parto".

La solución, en palabras de los médicos, es "quitarle el útero y las trompas de falopio, porque si no iba a tener esos dolores y problemas toda la vida". No solo eso: "No puedo tener hijos porque no me puedo quedar embarazada por este problema, es inviable".

"Yo no quería tener hijos", aclara, pero reflexiona que "ya no es su decisión". Tiene una histerectomía prevista para las próximas semanas y, aunque a veces nos tomemos algunas cosas a broma en su vida como influencer, le deseamos sinceramente que todo vaya muy bien.