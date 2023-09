Los mejores memes sobre los supuestos extraterrestres presentados en México

La posibilidad de que exista vida fuera de nuestro planeta es uno de los temas que más ha intrigado a la comunidad científica y a los curiosos en las últimas décadas, y son muchos los que han intentado engañar a otros con supuestas pruebas de vida extraterrestre que acabaron siendo un fraude. Las redes están tan acostumbradas a estos bulos que, ahora, cuando surge alguna supuesta prueba de la existencia de extraterrestres, la única respuesta que se le da es la burla, sin un atisbo de sorpresa.

Esto es exactamente lo que ha ocurrido con los dos supuestos restos de extraterrestres que se presentaron ayer en la Cámara de los Diputados mexicana. El ufólogo Jaime Maussan fue quien se encargó de presentar estos restos en su país, y sus paisanos no han tardado en mofarse de él, ya que no es la primera vez que presenta unas "pruebas irrefutables de vida extraterrestre" como estas. En el pasado, se ha acabado demostrando en varias ocasiones que sus pruebas eran un fraude (aunque no quedó claro si él era consciente de ello cuando las presentó).

Estos dos restos tienen varias similitudes con otro que también fue proclamado como extraterrestre en 2021, y que acabó siendo identificado como un híbrido de distintos huesos animales, como los de llama o los de alpaca. Estos parecidos han hecho que la mayoría de personas no crean en las pruebas presentadas por Jaime Maussan.

Sea como sea, lo que sí está claro es que todo este espectáculo ha dejado una buena cantidad de memes en Twitter, donde los usuarios han rescatado todo tipo de vídeos y fotos clásicos de esta red social para reírse del asunto. ¡Por ahora, parece que tendremos que seguir elucubrando sobre la existencia de extraterrestres!