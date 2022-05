Los mejores memes de traducciones que están inundando Twitter

Más información Los 101 mejores tuits de 2021

La originalidad en Twitter no deja de sorprenderme más de diez años después. El humor sigue siendo la esencia de esta red social aunque haya ido evolucionando y con el paso de los años tanto las imágenes, como los montajes y los memes hayan ido teniendo mucha más presencia.

Hacía tiempo que no veía un meme volverse tan viral, tan repetido y de una forma tan rápida como lo están haciendo estas imágenes con desternillantes traducciones del inglés.

La idea se le ocurrió al tuitero @ x27gsu y consiste en una frase en inglés y una traducción falsa pero graciosa con una imagen relacionada de fondo. Seguro que cuando puso este tuit el 5 de mayo no se esperaba el éxito que tendría su idea.

"Se me ocurrió el meme de i am a concept (me llamo Concepción) porque justo iba a escribir un tuit diciendo que soy un concepto y que no existo en la realidad material (una broma recurrente que tenemos los chavales)", nos ha comentado gsu! en una conversación por DM.

"El caso es que tengo un c2 en inglés, me lo saque con 17 años, y como vi que había pillado 9000 rts, dije bua, aquí puedo demostrar mi talento oculto de traducir mal (aunque parezca mentira, para mi el inglés es natural al ser bilingüe y me cuesta muchísimo traducir fielmente, es como que no me hace falta)", sentencia.

Le pregunté qué era lo que más le había sorprendido de la viralidad de sus memes y me dijo que "sobre todo la cantidad de gente que está participando, la creatividad que están demostrando y sobre todo el amor que estoy recibiendo, también que jamás pensé que tendría la capacidad de crear un 'movimiento' tan grande por asi decirlo".

En apenas menos de una semana ha ganado más de 27.000 nuevos seguidores, en mi opinión merecidos, dada la viralidad, la originalidad y lo desternillantes que son sus creaciones.

Podría hacer una recopilación sólo con los memes de traducciones que ha creado estos días @x27gsu, tiene más de una docena con varios miles de 'me gusta', pero hay muchos más que seguro te sacan una buena carcajada.